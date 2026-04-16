Грабители попытались похитить второй дакийский шлем из музея в Нидерландах
Грабители, похитившие бесценные золотые артефакты античной эпохи из коллекции Румынии, пытались украсть еще один уникальный экспонат – дакийский шлем стоимостью 3,2 млн евро, сообщает канал Digi24 со ссылкой на материалы суда.
Преступление произошло 25 января в музее Дренте в Ассене, где проходила выставка более 600 редких экспонатов из золота и серебра, собранных из румынских музеев. Главным экспонатом был золотой дакийский шлем из Коцофенешты, который и стал жертвой налетчиков.
По данным телеканала, «налетчики за минуту похитили золотой парадный шлем из Коцофенешти и три массивных браслета. Их следующей целью был шлем из Кукутень-Бэичень, однако бронированная витрина выдержала удары». Организаторам удалось вернуть часть похищенного лишь после сделки с подозреваемыми: двое фигурантов получили смягчение наказания в обмен на информацию о местонахождении украденного золота и теперь им грозит три года и восемь месяцев тюрьмы.
Третий участник преступления отказался идти на компромисс со следствием, из-за чего ему может быть назначено более суровое наказание. Руководство румынского музея получило страховое возмещение в размере 5,7 млн евро за утраченные экспонаты.
Похищенный почти килограммовый золотой шлем из Коцофенешты, датируемый V веком до н.э., считается одним из главных символов античного наследия Румынии и Молдавии. Культура Кукутень-Бэичень, более известная в СНГ как Трипольская культура, славится своими древними художественными изделиями, возраст которых достигает нескольких тысяч лет.
