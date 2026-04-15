ЕБРР предупредил о росте инфляции в десятках стран мира из-за войны в Иране

Tекст: Дарья Григоренко

Одиль Рено-Бассо заявила: «Чем дольше она (война США и Израиля против Ирана) будет длиться и чем серьезнее будет становиться, тем глубже будет экономический кризис», передает ТАСС.

Рено-Бассо отметила, что согласно оценкам банка, цена на нефть может надолго закрепиться на уровне 100 долларов за баррель. В таких условиях экономический рост в странах, где работает ЕБРР, снизится на 0,4 процентного пункта, а инфляция вырастет примерно на 1,5%.

В конце марта ЕБРР уже предупреждал о рисках ухудшения экономических перспектив в странах, затронутых конфликтом. Позднее банк объявил о планах инвестировать 5 млрд евро в экономики наиболее пострадавших государств в этом году.

В настоящий момент ЕБРР реализует проекты в более чем 40 странах и территориях по всему миру, включая Европу, Центральную Азию, Африку и Ближний Восток.

Ранее в МВФ спрогнозировали, что Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти.