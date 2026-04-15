Tекст: Дмитрий Зубарев

Акула рассказал, что тело украинского военнослужащего, убитого своим сослуживцем в Константиновке ДНР, было раскопано и съедено бродячими собаками, передает ТАСС.

Инцидент произошёл после того, как операторы российских БПЛА зафиксировали момент ссоры двух солдат ВСУ, убийство и попытку спрятать тело. Акула рассказал, что он лично наблюдал и записывал происходящее: «...дальше мы увидели, как один расправляется с другим, позже его закапывают... было видно, как тело этого бойца раскопали собаки и съели его. На этом видео мы также можем увидеть, как он не просто убил своего сослуживца, своего товарища, а еще и бросил его тело на растерзание собакам».

Акула рассказал, что украинские военные проявили абсолютное безразличие к судьбе погибшего. Он отметил, что никто не пытался забрать тело убитого с улицы. Оператор также добавил, что увиденное привело его в ужас и, по его словам, выглядело отвратительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Курахово оставляли тела погибших сослуживцев без захоронения на съедение собакам.

