Росстандарт сообщил об утверждении 1,7 тыс. новых ГОСТов ежегодно
В России ежегодно утверждается около 1,7 тыс. новых и обновленных ГОСТов, что соответствует лучшим советским практикам, сказал глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По его словам, сейчас более половины стандартов разрабатываются по инициативе бизнеса и общественных организаций, что отличает современную систему стандартизации от советской.
Шалаев отметил, что план стандартизации составляется с учетом национальных целей развития, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Одной из важных задач прошлого года стала разработка стандартов для индустрии детства – в частности, нормативов на учебное оборудование, мебель и детское питание, направленных на обеспечение безопасности детей.
Среди достижений 2025 года глава ведомства выделил первый в России ГОСТ на спортивный инвентарь для адаптивного спорта, а также развитие стандартов в сфере промышленных и сервисных роботов. Новый комплекс ГОСТов на 2025 год касается информационных моделей интеграции роботов, и эти стандарты, как заявил Шалаев, являются уникальными и не имеют аналогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт запланировал утвердить стандарты безопасности для роботов-доставщиков в 2026 году.
Ведомство разработало 45 новых ГОСТов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Ранее в России утвердили обновленный государственный стандарт для творога.