Пропавшую трехлетнюю девочку из Самарской области нашли и доставили в больницу

Tекст: Денис Тельманов

О госпитализации найденной трехлетней девочки сообщил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Михаил Жилин, передает ТАСС.

Он заявил, что ребенок был найден в природной среде и оперативно доставлен в медицинское учреждение сотрудниками полиции.

По словам Михаила Жилина, к поискам ребенка подключились более 400 человек, было выдано около 80 задач. В операции участвовали сотрудники полиции, следственного комитета, поисково-спасательные службы, водолазы и добровольцы из других регионов.

Девочка пропала 13 апреля в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. По данным следственного управления СК России по Самарской области, она ушла гулять со старшими детьми и не вернулась.

Позже ребенка обнаружили в соседней деревне, после чего доставили в больницу. Уголовное дело по факту исчезновения ребенка было возбуждено сразу после пропажи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области развернули операцию по поиску малолетней жительницы деревни Сухарь Матак, которая ушла из дома.

