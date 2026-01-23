Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна

Tекст: Татьяна Косолапова

В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.



«Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

«Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.