Минск сообщил о жалобе в ФАС на поддельные белорусские товары
Министерство антимонопольного регулирования Белоруссии обратилось в ФАС России из-за продажи продукции, выдаваемой за белорусскую, но произведенной в других странах.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии обратилось в Федеральную антимонопольную службу России с жалобой на реализацию на российском рынке товаров, которые ошибочно выдаются за произведённые в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ведомство Белоруссии указало на наличие на полках российских магазинов и маркетплейсов продукции, маркированной как белорусская, хотя она произведена в России или даже в Китае.
Сообщается, что подделки сопровождаются изображением национального флага Белоруссии и надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также содержат недостоверную информацию о стране происхождения. В числе производителей, чьё имя незаконно используют, указаны такие предприятия, как ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Молочный Мир», ОАО «Милкавита» и ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат».
Министерство отмечает, что при анализе маркетплейсов Wildberries и OZON было выявлено свыше 25 артикулов с подобной продукцией, в том числе под брендом «Батькин резерв» и другими названиями. В ведомстве подчеркивают, что обращение в ФАС направлено в целях защиты интересов и прав белорусских производителей на российском рынке.
