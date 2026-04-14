В России начали считать гималайских медведей по нагрудному галстуку
Гималайских медведей впервые в России будут считать по нагрудному «галстуку». Исследование по разработке метода учета их численности специалисты уже начали в национальном парке «Удэгейская легенда» в Приморье, сообщили в пресс-службе.
В Приморье впервые в России начали учет гималайских медведей по уникальному «галстуку» на груди, сообщает ТАСС. Исследование стартовало в национальном парке «Удэгейская легенда», где специалисты уже установили сеть фотоловушек для сбора данных. Такой подход позволит зоологам различать отдельных особей по уникальным конфигурациям белого пятна на груди, так называемого «галстука».
По словам специалистов, на основе полученных снимков будет создан каталог индивидуально идентифицированных медведей. Сейчас в бассейне Большой Уссурки уже начался фотоучет взрослых самцов, которые покинули берлоги. В дальнейшем планируется провести аналогичные наблюдения и в других частях региона с разной степенью антропогенной нагрузки.
Гималайский медведь в России находится на северной границе своего ареала, заселяет кедрово-широколиственные леса. Основные угрозы для него связаны с деятельностью человека: из-за вырубки лесов и добычи полезных ископаемых разрушаются естественные места обитания, а зимняя охота часто приводит к разрушению берлог, что ставит под угрозу воспроизводство популяции.
В проекте участвуют не только сотрудники национального парка, но и специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье», Дальневосточного отделения РАН и студенты биофака МГУ.
