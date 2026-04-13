Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над регионами России

Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.