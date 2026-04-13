Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и Черным морем, сообщили в Минобороны.
В канале мессенджера Max Минобороны говорится, что «в период с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».
Ранее Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников ночью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили, что за время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти».