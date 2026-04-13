Верховный суд отказался пересматривать иск «Уральских авиалиний» к аэропорту в Крыму

Верховный суд поддержал аэропорт Симферополя в споре с «Уральскими авиалиниями»
Верховный суд России отказался пересматривать решения трех судебных инстанций, которые не удовлетворили иск авиакомпании «Уральские авиалинии» и страховой компании «АльфаСтрахование» к аэропорту Симферополя.
Компании требовали возмещения ущерба после попадания в двигатель самолета представителя дикой природы, предположительно, птицы, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в 2021 году с самолетом Airbus, перевозившим 193 пассажира: экипаж заметил посторонний шум и вибрацию в одном из двигателей во время разбега. Позже инженеры обнаружили повреждение шести лопаток вентилятора и другие дефекты, но отбор образцов крови для экспертизы не проводился, а вид животного не был определен.
Перевозчик и его страховщик требовали взыскать с аэропорта около 26 млн рублей. Однако арбитражный суд Крыма отказал в иске, указав, что вина аэропорта не доказана. Суд отметил, что вся техника для отпугивания птиц функционировала, а обследование территории в радиусе 15 километров не выявило скоплений птиц.
Кроме того, суд сослался на международные документы, согласно которым стопроцентных технических средств для гарантированного отпугивания животных не существует. Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию первой инстанции, и Верховный суд оставил эти решения без изменений.
Ранее сообщалось, что вылет рейса «Уральских авиалиний» из Владикавказа в Москву задержали после попадания птицы в самолет и повреждения его носовой части.