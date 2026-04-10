Власти Брюсселя выселили украинский центр без объяснения причин

Власти Брюсселя выселили крупнейший украинский центр без объяснения причин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Брюссельского столичного региона выселили без объяснения причин крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев», передает РИА «Новости».

Центр прекратил работу 1 апреля после четырех лет деятельности, не получив предложения о новом помещении от местных властей. Координатор центра Павел Кошка сообщил порталу Euractiv, что уведомление о выселении поступило от региональной государственной службы, а решение принято на фоне отсутствия избранного правительства в регионе в течение 613 дней.

В этот период временная администрация сократила финансирование центра «Голос украинцев» в рамках общих бюджетных урезаний. Здание, где располагался центр, принадлежит частному владельцу, однако все расходы компенсировались Брюссельским столичным регионом, предоставившим помещение для нужд украинской общины. Годовой бюджет центра составлял около 800 тыс. евро, а ежемесячные расходы достигали 30 тыс. евро.

Сотрудники центра рассказали Euractiv, что для них отсутствие ясности и объяснений оказалось не менее разочаровывающим, чем само закрытие. Центр «Голос украинцев» оказывал психологическую помощь на украинском языке, проводил языковые курсы, предоставлял юридические консультации, организовывал культурные и спортивные мероприятия, а также помогал детям.

