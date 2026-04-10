    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Мелания Трамп опровергла связь с Джеффри Эпштейном
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Белый дом предупредил сотрудников о запрете инсайдерских ставок
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 11:12 • Новости дня

    Власти Брюсселя выселили украинский центр без объяснения причин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти столичного региона Брюсселя выселили крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев» без объяснения причин и не предоставили альтернативного помещения, сообщил порталу Euractiv координатор центра Павел Кошка.

    Власти Брюссельского столичного региона выселили без объяснения причин крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев», передает РИА «Новости».

    Центр прекратил работу 1 апреля после четырех лет деятельности, не получив предложения о новом помещении от местных властей. Координатор центра Павел Кошка сообщил порталу Euractiv, что уведомление о выселении поступило от региональной государственной службы, а решение принято на фоне отсутствия избранного правительства в регионе в течение 613 дней.

    В этот период временная администрация сократила финансирование центра «Голос украинцев» в рамках общих бюджетных урезаний. Здание, где располагался центр, принадлежит частному владельцу, однако все расходы компенсировались Брюссельским столичным регионом, предоставившим помещение для нужд украинской общины. Годовой бюджет центра составлял около 800 тыс. евро, а ежемесячные расходы достигали 30 тыс. евро.

    Сотрудники центра рассказали Euractiv, что для них отсутствие ясности и объяснений оказалось не менее разочаровывающим, чем само закрытие. Центр «Голос украинцев» оказывал психологическую помощь на украинском языке, проводил языковые курсы, предоставлял юридические консультации, организовывал культурные и спортивные мероприятия, а также помогал детям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель.

    В Шотландии лейбористская администрация прекращает ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев, что создает риск их массовой бездомности.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    8 апреля 2026, 11:29 • Новости дня
    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.

    «Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.

    В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.

    Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.

    СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.

    Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.

    Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    7 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    В Литве начат перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Шяуляй начались работы по эксгумации захоронений времен Великой Отечественной войны, уже выкопаны останки 26 советских бойцов, сообщает LRT.

    По данным LRT, работы по эксгумации советских солдат в литовском городе Шяуляй стартовали у собора Святых Петра и Павла, передает RT. Как рассказал глава эксгумационной группы Рокас Краняускас, сегодня были подняты останки 26 человек.

    По его словам, специалисты рассчитывают завершить работы уже на следующей неделе, если удастся сохранить интенсивный темп. После завершения эксгумации останки планируется перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай.

    В европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронений воинов в Эстонии.

    9 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Politico: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Новый опрос показал, что жители шести крупнейших стран Евросоюза чаще считают Соединенные Штаты угрозой, чем Китай, сообщает Politico.

    Около 36% опрошенных европейцев назвали Соединенные Штаты угрозой, тогда как Китай вызывает беспокойство лишь у 29% респондентов, передает Politico. Лишь 12% участников исследования считают Америку близким союзником. Наиболее негативно настроены жители Испании: там 51% населения видит в Вашингтоне опасность для Европы.

    В Италии показатель недоверия к США составил 46%, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Исключением стала Польша, где только 13% опрошенных считают Америку риском. При этом Россия остается главным противником для большинства: 70% европейцев воспринимают ее как угрозу.

    Опрос также выявил противоречия в вопросах безопасности. Свыше 70% респондентов готовы поддержать отправку национальных армий на защиту союзников по НАТО или ЕС. Однако готовность воевать лично выразили лишь 19% участников. «Взять в руки оружие и сражаться», – так ответили немногие, предпочитая нестроевые роли или помощь без прямого участия.

    Большинство европейцев (86%) выступают за укрепление собственной обороны, а 69% поддерживают создание общей армии ЕС. Тем не менее мнения о расходах разделились.

    В отношении поддержки Украины мнения также разошлись: 34% считают помощь ЕС недостаточной, 31% – достаточной, 30% – избыточной. В Германии 45% считают, что поддержки мало, в Италии 42% – что слишком много. Поддержка коллективной обороны НАТО осталась высокой во всех странах. В Германии три четверти поддержали возвращение призыва или обязательной гражданской службы, но власти предпочли стимулировать добровольный набор.

    Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за новой войны рейтинг президента США рухнул.

    8 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о заметном росте интереса к ядерному оружию среди европейских столиц в последние недели.

    Москва фиксирует резкий рост интереса стран Евросоюза к вопросу получения ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник.

    Захарова подчеркнула: «Мы отмечаем взрывной сплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, «скорейшее ядерное разоружение».

    По ее словам, сейчас европейские политики регулярно делают заявления о том, что было бы выгодно получить такие вооружения или, как минимум, разместиться под еще одним ядерным зонтиком.

    Дипломат также отметила, что подобные заявления звучат почти ежедневно и указывают на рост обеспокоенности в европейских государствах по вопросам безопасности. Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием этой риторики и оценивает возможные последствия для международной стабильности.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Президент Польши потребовал немедленно обжаловать сделку ЕС с МЕРКОСУР

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Польши Кароль Навроцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска срочно обратиться в суд ЕС против временного применения соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

    Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от премьер-министра Дональда Туска немедленно подать жалобу на временное применение торгового соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    По словам Навроцкого, реализация соглашения может нанести необратимый ущерб польской аграрной экономике, и Варшава не должна оставаться пассивной в этой ситуации.

    В своем письме президент подчеркнул, что Совет Евросоюза утвердил временное применение элементов соглашения с МЕРКОСУР 9 января 2026 года, что, по мнению Навроцкого, резко ударит по основам сельского хозяйства Польши.

    Он отметил, что Европейский парламент не подавал официальную жалобу в суд ЕС, а лишь запросил мнение суда, что не мешает временно применять соглашение с мая 2026 года.

    Навроцкий выразил беспокойство по поводу заявления Туска о нежелании направлять жалобу в суд ЕС, назвав аргументы премьера ошибочными. Он настаивает на немедленном обращении в суд с требованием прекратить действие соглашения.

    «Это вопрос ответственности за государство и его граждан», – подчеркнул президент, призвав премьер-министра действовать решительно для защиты польских фермеров.

    В письме Навроцкий даже приложил готовый проект жалобы для правительства. «Если это трудно сделать вашим чиновникам, я посылаю вам готовую версию такого заявления», – отметил президент Польши.

    В 2024 году на фоне обсуждения соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР по странам Евросоюза прокатилась волна протестов фермеров. Они опасаются, что европейский рынок будет переполнен дешевым продовольствием из стран с более низкими санитарными и экологическими требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле с отменой пошлин на ряд австралийских товаров. Еврокомиссия ввела в действие торговое соглашение с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР. Торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    7 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о продолжении работы над запретом нефти из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия продолжает разрабатывать меры для запрета поставок российской нефти в страны ЕС, при этом сроки публикации инициативы пока не определены, заявила представитель ЕС Ана Кайза Итконен.

    Итконен на брифинге заявила, что работа над законом о запрете российской нефти продолжается. Однако, несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сроков представления инициативы пока нет, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, Еврокомиссия намерена полностью вывести российские энергоносители с европейского рынка и поэтапно сокращает энергетическую зависимость от России.

    Она подчеркнула: «На данном этапе я не могу назвать конкретные сроки, в частности в отношении поэтапного отказа от российской нефти. Работа продолжается, и внутри комиссии по этому вопросу уже принято политическое обязательство».

    Параллельно Еврокомиссия продолжает подготовку к отказу от российского газа к 2027 году.

    Ранее издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Евросоюз отказался рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что апогеем европейской кампании с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России».

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    8 апреля 2026, 15:23 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о затяжном энергетическом кризисе из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, не завершится в ближайшее время и отразится на ценах на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Она отметила, что Евросоюз не должен питать иллюзий относительно краткосрочности сложившейся ситуации, поскольку влияние на стоимость энергоносителей окажется долгосрочным, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, через Ормузский пролив поступает примерно 8,5% поставок сжиженного природного газа, 7% нефти и около 40% авиационного топлива, необходимых для ЕС.

    Она подчеркнула: «Это, очевидно, очень-очень важная узкая точка, и блокировка уже оказала влияние – мы видели, какое влияние она оказала. И сейчас, очевидно, я не в положении спекулировать о том, что произойдет, как быстро это может повлиять, но то, что мы уже можем предвидеть, – это то, что этот кризис не будет краткосрочным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена нефти марки Brent снизилась на 15% на фоне договоренности о перемирии между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО, а также разногласия с США.

    Ранее Дмитриев сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.

    8 апреля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть политических сил Европы не заинтересована в новой победе премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Дмитрий Песков заявил, что в европейской политике заметны силы, выступающие против переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает РИА «Новости» .

    По словам Пескова, негативное отношение к возможной новой победе Орбана проявляется открыто и не требует дополнительных доказательств. Он подчеркнул, что эти политические силы в Европе фактически поддерживают противников венгерского премьера в ходе избирательной борьбы.

    Ранее лидеры Евросоюза опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах из-за растущей критики его политики в Брюсселе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу Орбана на выборах в Венгрии.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    8 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Депутат Европарламента признал провал санкций ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Европарламента Томас Гайзель признал, что ограничительные меры Евросоюза с 2022 года не достигли поставленных целей по изоляции России.

    Санкционная политика Евросоюза против России не достигла своих целей, заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель, передает РИА «Новости».

    Он выступил на Московском экономическом форуме, где напомнил, что с 2022 года Евросоюз ввел около двадцати пакетов антироссийских санкций, чтобы разрушить экономику России и изолировать страну.

    Гайзель подчеркнул, что есть серьезные сомнения в эффективности этих мер: «В основном санкции нанесли странам ЕС больше ущерба, чем России, а изолировать ее в мире не удалось», – отметил депутат. По его словам, Европа не только не добилась поставленных задач, но и столкнулась с негативными последствиями для собственной экономики.

    В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое западные страны оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. Российские власти также отмечали, что Запад не готов признать провал собственной санкционной политики. Кроме того, в ряде западных стран все чаще высказывается мнение о неэффективности антироссийских санкций.

    Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что санкции против России стали трагедией для европейцев.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.

    9 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались после падения

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14% накануне.

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали утренние торги с символического роста, передает РИА «Новости». Расчетная цена предыдущего дня составляла 547,7 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое снижение стоимости энергоносителя на 14% произошло в среду. Рынок отреагировал на сообщения о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном. До этого мартовские цены подскочили на 59% на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Максимальные значения этой весны были зафиксированы 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Причиной стали перекрытие Ормузского пролива и остановка части газовой инфраструктуры региона.

    Текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов 2021 и 2022 годов. Абсолютный максимум был достигнут весной 2022 года, когда стоимость взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских фьючерсов на газ снизилась до 518 долларов за тысячу кубометров на фоне перемирия США и Ирана. Днем ранее европейские биржевые котировки превысили отметку в 600 долларов.

    По итогам марта средняя цена топлива выросла в полтора раза из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    9 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава EDA заявил о необходимости снизить военную зависимость ЕС от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюзу необходимо преодолеть сохраняющуюся «значительную» военную зависимость от США и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, заявил директор Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк.

    Денк заявил, что Евросоюзу необходимо преодолеть значительную военную зависимость от Соединенных Штатов и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, передает РИА «Новости».

    По его словам, военная зависимость от США по-прежнему сохраняется и остается существенной, что требует изменения текущей ситуации.

    Денк отметил, что преодолеть эту зависимость можно за счет совместных закупок вооружений на европейских рынках. Он подчеркнул, что Европе требуется взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности, уделяя особое внимание расширению сотрудничества между странами Евросоюза и их партнерами.

    По мнению главы EDA, для достижения этих целей Евросоюзу необходимы более сильные вооруженные силы, устойчивая промышленная база и глубокая кооперация между странами в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил сократить зависимость Евросоюза от американских вооружений.

    Лидеры стран ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро.

    Белый дом обозначил приоритет самостоятельного решения европейскими странами оборонных задач.

    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Иран сохранил строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе
    Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов по сотрудничеству с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации