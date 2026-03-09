Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.4 комментария
Диджей из России попался на торговле наркотиками в Таиланде
Таиландские правоохранители задержали 41-летнего мужчину с российским гражданством, который распространял запрещенные вещества среди посетителей клубов через специальный чат-бот.
Полицейские обратили внимание на автомобиль, совершавший опасные маневры на высокой скорости. Инцидент произошел на курортном острове Пханган, пояснили в полиции страны, передает ТАСС.
«Сотрудники туристической полиции преследовали автомобиль, который двигался на большой скорости, совершая маневры, как будто им управлял человек под воздействием наркотиков. Водителем оказался 41-летний россиянин Антон Петухов. В ходе обыска у него были обнаружены наркотики, которые он подготовил к продаже», – указали в полиции.
На допросе задержанный рассказал, что выступал в развлекательных заведениях острова. Наркотики он сбывал туристам через бот в Telegram, чтобы не привлекать внимания органов правопорядка. Ему предъявлены обвинения в сбыте, хранении и употреблении запрещенных веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля туристическая полиция Пхангана задержала 33-летнего россиянина за хранение запрещенных веществ. В январе на Пхукете правоохранители выявили нелегальный бизнес трех граждан России по продаже галлюциногенных грибов. Осенью прошлого года местная полиция арестовала мужчину за расклейку рекламы онлайн-магазина наркотиков.