Россиянина задержали на Пхукете за расклейку рекламы наркотиков

Tекст: Ольга Иванова

Таиландские правоохранители задержали россиянина за расклейку стикеров с QR-кодом, ведущим на сайт незаконного онлайн-магазина наркотиков на острове Пхукет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bangkok Post. Задержанный – 27-летний Семен Каспарян, который пытался скрыться, перебравшись с Пхукета на Самуи.

На допросе Каспарян рассказал, что размещал стикеры по указанию неизвестного работодателя, получая вознаграждение по одному USDT за каждый стикер, наклеенный в публичном месте. Всего он успел расклеить более 300 стикеров, прежде чем полиция его задержала.

Внимание к данному факту привлек депутат парламента Таиланда от провинции Пхукет Чалемпхонг Сенгди. Он сфотографировал подозрительного иностранца, проверил QR-код и обнаружил сайт, продающий наркотики, после чего разместил фото в соцсетях.

После публичности в социальных сетях Каспарян был вынужден покинуть Пхукет, однако вскоре был задержан полицейскими на Самуи. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы и/или штраф в 20–200 тыс. бат, что составляет примерно 618–6180 долларов.

