В результате артиллерийского удара ВСУ обесточен Энергодар
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Энергодару, в результате чего город остался без электроснабжения, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
Пухов в Telegram-канале заявил: «В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар. Степень повреждений установить пока сложно, продолжается обстрел».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ударов беспилотников по жилым районам Энергодара были ранены двое местных жителей. Молодая девушка и мужчина были госпитализированы с ранениями в результате удара беспилотника в Энергодаре.
18 марта Пухов сообщил об артобстреле Энергодара со стороны ВСУ.