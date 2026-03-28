Президент IBU на Украине заявил об отказе возвращать россиян на турниры

Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.
Президент IBU Далин отказался допускать россиян и белорусов к турнирам
Руководитель Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, находясь на Украине, заявил, что организация не намерена восстанавливать участие российских спортсменов в своих турнирах на фоне продолжающегося конфликта.
«Мы продолжаем стоять на своей позиции. Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям. Россияне подали протест в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Думаю, слушание состоится через несколько месяцев», – сказал Далин в интервью каналу «Общественное».
Союз биатлонистов России 10 декабря обратился в Спортивный арбитражный суд с иском из-за недопуска российских спортсменов к международным стартам. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания по этому вопросу ожидаются во второй половине апреля.
С 2022 года биатлонисты России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой IBU, а членство национальных федераций приостановлено. Российские спортсмены также лишены права участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в Италии.
В декабре Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для юных спортсменов из России и Белоруссии, а взрослых допускать к международным стартам только в нейтральном статусе.
Ранее Международный союз биатлонистов заявлял, что снимет отстранение с российских биатлонистов только после выполнения антидопинговой программы и окончания конфликта на Украине.
Президент организации Олле Далин заявлял, что IBU не может допустить российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований, несмотря на рекомендации МОК.