Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Глава IBU назвал условия возвращения российских биатлонистов
Глава IBU Далин назвал условия возвращения российских биатлонистов
Международный союз биатлонистов (IBU) снимет отстранение с российских биатлонистов после выполнения национальной федерацией основных пунктов антидопинговой программы, однако ключевым остается вопрос окончания военного конфликта на Украине, рассказал глава IBU Олле Далин.
Далин сообщил, что возвращение российских биатлонистов возможно только при выполнении национальной федерацией всех пунктов антидопинговой программы и завершении конфликта на Украине, передает ТАСС.
Далин отметил, что в настоящее время вопрос допуска российских спортсменов обсуждается в Спортивном арбитражном суде, где Союз биатлонистов России подал иск о снятии отстранения.
Он подчеркнул, что для возвращения необходима реализация плана из двенадцати критериев, где особое внимание уделяется борьбе с допингом. Однако основной причиной отстранения остается продолжающийся военный конфликт на Украине, что было зафиксировано решением конгресса IBU.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
Международный союз биатлонистов исключил участие россиян в Олимпиаде-2026.
Президент IBU Олле Далин подтвердил, что российские биатлонисты по-прежнему отстранены от международных соревнований, несмотря на призывы МОК.