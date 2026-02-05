Глава IBU назвал условия возвращения российских биатлонистов

Глава IBU Далин назвал условия возвращения российских биатлонистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Далин сообщил, что возвращение российских биатлонистов возможно только при выполнении национальной федерацией всех пунктов антидопинговой программы и завершении конфликта на Украине, передает ТАСС.

Далин отметил, что в настоящее время вопрос допуска российских спортсменов обсуждается в Спортивном арбитражном суде, где Союз биатлонистов России подал иск о снятии отстранения.

Он подчеркнул, что для возвращения необходима реализация плана из двенадцати критериев, где особое внимание уделяется борьбе с допингом. Однако основной причиной отстранения остается продолжающийся военный конфликт на Украине, что было зафиксировано решением конгресса IBU.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Международный союз биатлонистов исключил участие россиян в Олимпиаде-2026.

Президент IBU Олле Далин подтвердил, что российские биатлонисты по-прежнему отстранены от международных соревнований, несмотря на призывы МОК.