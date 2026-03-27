Ребров извинился за поражение Украины от Швеции и невыход на ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ребров прокомментировал неудачу сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года против Швеции, передает Sports.ru.

Он отметил, что команда допустила много ошибок, что и стало причиной поражения. «К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок – потому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда ты получаешь на 4-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись и, к сожалению, мы не использовали свои моменты», – заявил тренер на пресс-конференции.

Ребров пояснил, что сборная Швеции играла с тремя центральными защитниками, что затруднило атакующие действия украинцев. Он добавил, что соперник оборонялся очень компактно и атаковал малым числом, делая вскрытие обороны практически невозможным.

Отвечая на вопрос о позорности результата, Ребров сказал, что для болельщиков это может показаться позорным, но команда старалась и делала все возможное. Он подчеркнул, что футболисты проявили желание и самоотдачу, но не смогли реализовать свои возможности. Тренер также выразил благодарность команде за проделанную работу и пообещал готовиться ко второй игре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года в Праге определились пары стыковых матчей европейского отбора за путевки на чемпионат мира 2026 года.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от ФИФА извинений за показ на жеребьевке европейской квалификации ЧМ-2026 карты страны без Крыма.

На Евро-2024 сборная Украины сыграла с Бельгией вничью 0:0 и вылетела из турнира.