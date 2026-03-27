На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.
Ребров извинился за поражение Украины от Швеции и невыход на ЧМ
Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров после домашнего проигрыша Швеции 1:3 в полуфинале отбора ЧМ-2026 признал множество ошибок и извинился перед болельщиками.
Ребров прокомментировал неудачу сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года против Швеции, передает Sports.ru.
Он отметил, что команда допустила много ошибок, что и стало причиной поражения. «К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок – потому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда ты получаешь на 4-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись и, к сожалению, мы не использовали свои моменты», – заявил тренер на пресс-конференции.
Ребров пояснил, что сборная Швеции играла с тремя центральными защитниками, что затруднило атакующие действия украинцев. Он добавил, что соперник оборонялся очень компактно и атаковал малым числом, делая вскрытие обороны практически невозможным.
Отвечая на вопрос о позорности результата, Ребров сказал, что для болельщиков это может показаться позорным, но команда старалась и делала все возможное. Он подчеркнул, что футболисты проявили желание и самоотдачу, но не смогли реализовать свои возможности. Тренер также выразил благодарность команде за проделанную работу и пообещал готовиться ко второй игре.
