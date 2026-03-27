Иран назвал число поврежденных ударами США и Израиля гражданских объектов
В Иране сообщили количество поврежденных объектов ударами США и Израиля
В результате конфликта с США и Израилем в Иране пострадали десятки тысяч жилых и торговых строений, включая более 71 тысячи жилых домов, сообщил Красный Полумесяц страны.
Более 92 тыс. гражданских объектов в Иране получили повреждения в результате конфликта с США и Израилем. Об этом сообщил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд. По его словам, основная часть пострадавших объектов – жилые дома и торговые точки.
«После атак 92 662 гражданских объекта получили повреждения, из них жилыми объектами являются 71 256 единиц, торговыми точками – 20 392 единицы», – заявил Куливанд. Эти данные были опубликованы в Telegram-канале иранских спасателей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетных атак по территории Ирана также были повреждены не менее 600 школ, а особенно сильно пострадало учебное заведение в Минабе.
Кроме того, в результате ударов по Ирану были повреждены или выведены из строя 282 больницы, поликлиники и центра здравоохранения.
При этом, еще в среду сообщалось, что после ударов США и Израиля по Ирану пострадали более 85 тыс. гражданских объектов, в том числе свыше 64 тыс. жилых домов.