Правительство разрешило военкоматам решать об отсрочке без явки призывника

Tекст: Катерина Туманова

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», – сказано в документе, представленном на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого постановления отсрочка или освобождение от военной службы без явки предоставлялись для отдельных категорий граждан. В частности, имеющим двух и более детей, учащихся на очной форме обучения, имеющим ученую степень и так далее, напомнило РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу. МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части.

