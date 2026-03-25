Памфилова заявила о технологическом прорыве избирательной системы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает НОМ, глава ЦИК РФ Элла Памфилова на итоговом заседании отметила, что за последние пять лет российская избирательная система совершила технологический прорыв. По ее словам, число жалоб по выборам снизилось, а система общественного наблюдения стала мощной и многослойной. Памфилова подчеркнула, что избирательная система успешно справилась с проведением четырех электоральных циклов в условиях спецоперации на Украине.

Памфилова также заявила: «Мы с вами научились не только не отставать, но часто предвидеть, прогнозировать и работать на опережение: это, пожалуй, самое главное качество, которое нам удалось в себе выработать, оно дорогого стоит». Она добавила, что критика недоброжелателей способствовала развитию системы, а новые формы голосования были внедрены с учетом размеров страны и особенностей жизни избирателей. Это сделало систему гибче и позволило адаптировать ее к нуждам граждан.

Глава ЦИК РФ отдельно выделила развитие системы общественного наблюдения за выборами и возвращение к досрочному голосованию, которое теперь построено таким образом, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и подконтрольность обществу. По ее словам, «без наблюдателей от партий, кандидатов, от общественности под эгидой общественных палат никакие выборы сейчас невозможны».

Памфилова критически высказалась об идеологии международного наблюдения, продвигаемой БДИПЧ ОБСЕ, назвав ее закрытой и устаревшей. Она отметила, что несмотря на это, ЦИК учитывает внешние факторы и пересматривает подходы в работе.

По данным ЦИК, уровень цифровизации выборов существенно вырос: к 2026 году участникам станут доступны более 30 цифровых сервисов. Количество обращений с информацией о нарушениях законодательства о выборах снизилось на 55%, а подтвержденных нарушений стало меньше на 80%. Памфилова подчеркнула, что обращений от граждан все еще много, но они касаются в основном разъяснений и консультаций.