Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.0 комментариев
Главгосэкспертиза согласовала новый проект терминала аэропорта Казани
Проект нового терминала международного аэропорта Казани получил согласование, площадь будущего комплекса превысит 38 тысяч квадратных метров. сообщили в Главгосэкспертизе.
Главгосэкспертиза утвердила проект нового терминала в аэропорту Казани. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в Max.
В сообщении подчеркивается, что генеральным проектировщиком выступил институт «Аэропроект», подведомственный Росавиации, при участии Казанского Гипронииавиапрома. В здании терминала будет три этажа и подземный уровень.
Общая площадь комплекса составит более 38 тысяч квадратных метров. Новый терминал сможет обслуживать до 1,5 тысяч пассажиров в час и свыше 5,7 млн человек в год.
Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, предполагающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта.
До этого ведомство добрило проект второй очереди электроснабжения космодрома «Восточный» в Амурской области. А в августе 2025 года Главгосэкспертиза также одобрила седьмой этап строительства высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, что дало старт работам на новом участке.