  По факту взрыва в многоэтажном доме в Севастополе завели дело
    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    Скончался отслуживший в зоне СВО депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    В результате взрыва в Севастополе погибли мирные жители
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    24 марта 2026, 09:23 • Новости дня

    Среднегодовая температура в центре России выросла на полтора градуса за 30 лет

    Температура в центре России за 30 лет повысилась на полтора градуса

    Tекст: Мария Иванова

    За 30 лет среднегодовая температура в центре России увеличилась более чем на градус, при этом зимы стали особенно теплыми, отмечают ученые.

    Средняя годовая температура в регионах Центрального федерального округа повысилась на 1,2–1,5 градуса. Особенно заметно потеплело в зимний период, передает РИА «Новости» со ссылкой на доцента Ярославского госуниверситета Ольгу Гусеву.

    «Самое главное изменение климата – его потепление. Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь, Ярославль, Кострома и Владимир, то окажется, что она повысилась на 1,2–1,5 градуса в 1991–2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами», – отметила эксперт.

    Гусева уточнила, что сильнее всего изменились показатели в холодные месяцы. Температура января возросла сразу на 2,9–3,5 градуса, тогда как в июле воздух стал теплее лишь на 0,8–1,6 градуса.

    Общее количество осадков осталось практически прежним, однако изменился режим их выпадения. Зимой влаги стало больше, а в летний сезон этот показатель незначительно снизился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура в России за последние полвека повысилась на 2,5 градуса. Климатологи отметили потепление зимнего сезона в стране в среднем на аналогичную величину.

    Ранее сообщалось, что в ццентре европейской части России осенняя температура выросла на 3 градуса.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    @ CERN-PHOTO

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    22 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    В Белоруссии ученые разработали кефирный продукт с бактерией долголетия

    Tекст: Катерина Туманова

    Гена долголетия не существует, но есть гены, которые ассоциированы с долголетием, и бактерия, которая снижает воспаление и продлевает жизнь, рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Белоруссии Павел Морозик.

    Ученый рассказал, что долголетие можно сравнить с оркестром, так как это комплекс различных состояний.

    «В первую очередь, – генетика, причем по ряду факторов: метаболизм липидов, витаминов, устойчивость к стрессам, окислительному стрессу и так далее. В общем, все, что связано со здоровьем, можно относить к генам долголетия. Каждый вносит небольшой вклад, и только в комплексе они ассоциированы с ним», – рассказал Морозик в интервью «Белта.

    Он добавил, что группа ученых проводила исследование белорусских долгожителей и выявила у них ряд генов, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов, ассоциированы с устойчивостью к стрессам, а также провели анализ микробиома.

    «В результате чего обнаружили бактерию, которая обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продляет годы», – поделился ученый.

    По его словам, чудо-бактерию можно пересаживать другим людям, над чем и работает команда исследователей.

    «Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию. Уже находимся на финальном этапе и надеюсь, что скоро он появится в магазинах, чтобы каждый мог его купить», – обнадежил жаждущих долголетия Морозик.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    21 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Гигантское облако плазмы ударило по магнитному полю Земли

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной поток солнечной плазмы достиг планеты, спровоцировав резкий рост индукции магнитного поля до критических значений, сообщили ученые.

    К нашей планете приблизилось как минимум еще одно облако плазмы, передает Лаборатория солнечной астрономии. Исследователи зафиксировали значительный рост показателей, превышающий порог экстремально высоких значений, который начинается от 25 нанотесла.

    «Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, что впечатляет, если честно», – отмечают специалисты.

    Ученые подчеркивают, что нынешнее затишье на графиках магнитных бурь является обманчивым. Ситуация может резко измениться через два или три часа.

    В этот период вероятно начало второго этапа полярных сияний. Эксперты полагают, что грядущее атмосферное явление окажется даже мощнее, чем события вчерашнего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геомагнитный шторм на Земле достиг уровня G3.

    Астрономы ИКИ РАН ранее спрогнозировали прохождение нескольких выбросов в течение недели.

    До этого специалисты сообщали о третьей с начала года магнитной буре.

    21 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Мощнейшая за два месяца магнитная буря накрыла Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Самый мощный за два месяца геомагнитный шторм, достигший уровня G3, вызвал вспышку полярных сияний вплоть до широт Москвы.

    Явление отмечено как самое сильное с конца января 2026 года, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитный шторм начался около 23 часов по московскому времени и длится уже более 11 часов. По данным ученых, ночью буря достигла уровня G3 – именно эта граница отделяет средние бури от сильных.

    Причиной такого мощного возмущения стало облако плазмы, выброшенное Солнцем в начале недели. Пик полярных сияний пришелся на промежуток с 00.30 до 2:.30, когда яркость сияний достигла максимального значения. Необычно яркое свечение удалось наблюдать не только на севере, но и в Москве и других центральных регионах страны.

    В ближайшие часы геомагнитное поле Земли останется крайне возмущенным, и, по прогнозам, шторм продлится все выходные. Ожидается, что вероятность появления новых сияний ближайшей ночью вновь будет высокой. Полная стабилизация магнитного поля прогнозируется только ко вторнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле зафиксировали начало магнитной бури из-за прихода солнечной плазмы.

    Астрономы ИКИ РАН спрогнозировали повышение уровня возмущений до класса G3 в течение дня.

    Эксперты ранее предупредили о возможной продолжительности геомагнитного шторма около шести суток.

    23 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и жару летом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лето в Москве ожидается с переменчивой погодой, временами возможны сильные ливни и грозы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По словам эксперта, прогнозировать однородно теплое или чрезвычайно жаркое лето преждевременно, однако один из летних месяцев, по его словам, «совершенно определенно» станет жарким, передает РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что подобная неустойчивость погоды, напоминающая размашистую синусоиду, проявится не только летом, но и весной. Он подчеркнул, что москвичам стоит готовиться к тому, что резкие перепады температур будут сопровождаться особенно сильными осадками и грозовой активностью.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    22 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    Москвичам на неделе пообещали апрельское тепло

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Теплая погода, соответствующая концу первой – началу второй декады апреля, будет в Москве на следующей неделе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова сообщила, что температура в Москве на следующей неделе будет соответствовать концу первой – началу второй декады апреля, передает ТАСС. По ее словам, температура по-прежнему будет опережать норму примерно на четыре градуса, а атмосферное давление останется повышенным. Существенных изменений температурного фона не ожидается.

    Макарова отметила: «Температура по-прежнему будет опережать норму и календарь и будет уже, наверное, выходить на уровень. Превышение нормы на уровне конца первой – начала второй декады апреля составит порядка четырех градусов. То есть теплая погода сохраняется, прогнозируется повышенный фон атмосферного давления и погода практически без осадков».

    Ночью в Москве будет минус два – минус четыре градуса, по области – минус два – минус семь, а в среду температура приблизится к нулю. Днем ожидается плюс двенадцать – плюс четырнадцать в Москве, по области плюс девять – плюс четырнадцать. Такая температура близка к историческому максимуму для 23 марта, установленному в 2014 году – 14,6 градуса.

    Похожая погода сохранится и во второй половине недели: ночью около нуля, днем до плюс четырнадцати. Осадков практически не прогнозируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о предстоящей в Москве апрельской погоде с превышением климатической нормы более чем на пять градусов. Переменная облачность, отсутствие осадков и до плюс 13 градусов в четверг в Москве прогнозируются синоптиками Гидрометцентра. В Москве и Санкт-Петербурге были зафиксированы новые суточные рекорды дневной температуры.

    23 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Умер раскрывший генетическую природу рака нобелевский лауреат Джон Бишоп

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп, открывший роль собственных генов в развитии рака, скончался в США в возрасте 90 лет от пневмонии.

    О кончине выдающегося исследователя пишет газета Washington Post. Сын ученого Элиот подтвердил, что отец умер 20 марта в одной из больниц Сан-Франциско.

    В 1989 году Бишоп удостоился Нобелевской премии за изучение генетических корней онкологических заболеваний. Совместно с коллегой Гарольдом Вармусом он совершил прорыв в понимании природы рака.

    Ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными элементами, заносимыми вирусами, а присутствуют в здоровых клетках. Это открытие кардинально изменило подходы к диагностике и лечению болезни, передает РИА «Новости».

    Благодаря работе Бишопа внимание медиков переключилось на выявление факторов, запускающих мутации нормальных генов. Впоследствии были созданы эффективные препараты, блокирующие развитие опухолей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор скончался в США на 88-м году жизни.

    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    23 марта 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, что системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к дентальной имплантации, и коррекция его дефицита под наблюдением врача позволяют свести к минимуму риски отторжения импланта, сообщили в пресс-службе университета, отметив, что такой подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев.

    Специалисты Сеченовского университета нашли способ минимизировать риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D в крови пациентов, сообщает ТАСС. Ученые провели масштабное исследование продолжительностью десять лет, в котором участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 50 лет с частичной адентией и дефицитом витамина D. Всем им под наблюдением эндокринолога назначали курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной дозировке.

    Результаты исследования продемонстрировали впечатляющую эффективность метода: в 97,4% случаев импланты успешно прижились. Однако у десяти участников выявили периимплантит – осложнение чаще встречалось у пациентов с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D (менее 20 и 10 нанограмм на миллилитр соответственно). В подгруппе с тяжелым дефицитом частота осложнения достигала 25%.

    Профессор Екатерина Дьячкова подчеркнула, что скрининг и последующая коррекция уровня витамина D значительно повышают шансы на успех имплантации. При небольшом дефиците начинать процедуру можно до завершения курса витаминов, но при тяжелом недостатке сначала обязательно провести коррекцию под контролем специалиста.

    Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Sciences (MDPI).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые повысили надежность саморастворяющихся медицинских имплантатов за счет новой технологии обработки магниевых сплавов. Ученые Южного федерального университета создали материал для «умных» костных имплантатов на основе минерала брушита, превращающегося в ткань, близкую к натуральной кости. Исследователи Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека с помощью 3D-печати.

    23 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Православный крест остался на острове в Антарктиде после экспедиции Конюхова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский православный крест остался на острове Смоленск, где в 2027 году начнет работу новая станция для ученых, после экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

    По словам Феоктистова, православный крест с иконами остался на острове Смоленск в Антарктиде после завершения экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, передает РИА «Новости».

    Первым, что он увидел при визите на остров, был установленный рядом с палаткой Конюхова крест и российский флаг.

    «Этот крест – единственное, что по завершении миссии не надо было демонтировать, разрешено было его оставить», – отметил посол.

    Феоктистов подчеркнул, что Конюхов продемонстрировал силу человеческого духа, проведя более трех месяцев на острове среди пингвинов и морских слонов и реализовав важные для России и мира задачи.

    На острове также появились памятные титановые таблички: одна из них указывает сроки пребывания Конюхова, другая посвящена памяти первооткрывателей Антарктиды – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

    В январе 2027 года на острове Смоленск начнет работу станция для молодых российских исследователей, строительство которой задумал Конюхов, она будет предназначена для геологов, антропологов и биологов.

    Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов уточнил, что это частно-государственный проект, предусматривающий установку двух автономных жилых модулей с электричеством, солнечными батареями и кухней – для мужчин и женщин отдельно. Модули доставят в декабре 2026 года, а первые ученые смогут приступить к работе уже в январе 2027-го. Исследования будут проходить поэтапно: группы специалистов будут находиться на Смоленске по две-три недели, после чего их сменят новые участники, а базой для смен останется станция Беллинсгаузен.

    Ранее Федор Конюхов вернулся из Антарктиды, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции.

    Во время антарктической экспедиции Конюхов пережил три землетрясения, одно из которых едва не привело к падению камня на его палатку.

    Конюхов изучал влияние микропластика на континент.

    23 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Жители Катара перепутали мощную грозу со взрывами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небывалая непогода с раскатами грома обрушилась на столицу Катара город Доха, его жители спутали это атмосферное явление с работой противовоздушной обороны.

    Стихия разбушевалась в пригородах и самом центре мегаполиса в ночь на понедельник, передает РИА «Новости».

    Небо озарялось вспышками молний, а ливень стоял сплошной стеной.

    Интенсивность осадков оказалась настолько высокой, что от воды начал подниматься пар. Подобные климатические явления считаются большой редкостью для этого засушливого региона.

    Громкие звуки грома напугали местных жителей. Многие поначалу приняли природный шум за работу систем противовоздушной обороны или взрывы.

    Обычно дожди здесь выпадают крайне редко. Власти даже периодически собирают население в мечетях для специальных молитв о ниспослании влаги.

    Ранее энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан после ракетной атаки Ирана. Министерство иностранных дел Катара потребовало от иранских военных дипломатов покинуть территорию эмирата.

    23 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Леус: Москвичей ожидает сухая и теплая погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник воздух в столице прогреется до 13 градусов, регион окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В такой ситуации в Москве и по области ожидается малооблачная, спокойная, тихая погода без осадков», – сказал Леус, передает РИА «Новости».

    Днем в столице воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла, в Московской области температура составит от 9 до 14 градусов.

    По словам метеоролога, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    23 марта 2026, 06:32 • Новости дня
    Москвичам пообещали теплый и облачный понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малая облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В понедельник москвичей ждет небольшая облачность и отсутствие осадков, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Ожидается, что температура воздуха в столице днем составит от плюс 11 до плюс 13 градусов, а ночью понизится до минус 3 градусов.

    Ветер сохранит южное направление со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к отметке 754 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погодные условия будут схожими: днем температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов, а ночью температура может опуститься до минус 6 градусов. Существенных изменений погодных условий синоптики не прогнозируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Гидрометцентр прогнозировал в столице до 12 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о полном таянии снега к 12 апреля. Эксперты допустили отключение отопления в домах раньше обычных сроков.

    24 марта 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве до 16 градусов к концу недели

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящая пятница станет самым теплым днем недели, несмотря на различные предварительные оценки, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «На данный момент самый теплый день недели в Москве – пятница, до плюс 16 днем и до плюс 3 ночью», – сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    Ночью столбики термометров покажут значения от минус трех до плюс двух градусов.

    На понедельник в столице предсказывали малооблачную погоду, в городе фиксировались новые температурные рекорды.

    24 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Астрономы предупредили о сохранении угрозы магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    Высокая скорость солнечного ветра и сохраняющаяся температура создают условия для возможных слабых геомагнитных возмущений на Земле в ближайшие сутки.

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что сейчас сохраняется возможность незначительных геомагнитных возмущений. Скорость солнечного ветра и температура в настоящий момент остаются высокими, пишет Telegram-канал лаборатории.

    За прошедшие сутки наблюдались магнитные бури уровня G2-G3, которые стали следствием события, начавшегося в выходные. Текущая скорость ветра составляет около 600 км/с против характерных значений в 300-400, однако плотность и магнитное поле пришли в норму.

    Ситуация с активными областями на звезде остается спокойной. «На Солнце наблюдается несколько средних групп пятен, но с минимальными признаками «жизни», – пояснили специалисты. Вспышек фактически нет, хотя фоновый уровень жестких излучений не проваливается слишком низко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1.7 из-за прихода солнечной плазмы.

    Специалисты ранее зарегистрировали на Солнце первую за три недели вспышку класса M.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в начале года прогнозировала умеренно возмущенную геомагнитную обстановку.

    Российские войска заняли ж/д станцию в Константиновке
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от российского газа
    Захарова прокомментировала прослушку Сийярто спецслужбами Украины
    Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
    Чешские власти поддержали Орбана перед выборами в Венгрии
    Мировые автоконцерны начали паническую скупку алюминия
    Самая высокая зарплата у мигрантов в Москве достигла 380 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Иран напугал Америку ответным огнем

    Противостояние США и Ирана обросло дипломатической интригой. Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает: никакого диалога с Белым домом не было. Чем вызвано такое разночтение и почему Штаты, начавшие этот конфликт, неожиданно сменили ярость на милость? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

