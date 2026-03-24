Среднегодовая температура в центре России выросла на полтора градуса за 30 лет

Температура в центре России за 30 лет повысилась на полтора градуса

Tекст: Мария Иванова

Средняя годовая температура в регионах Центрального федерального округа повысилась на 1,2–1,5 градуса. Особенно заметно потеплело в зимний период, передает РИА «Новости» со ссылкой на доцента Ярославского госуниверситета Ольгу Гусеву.

«Самое главное изменение климата – его потепление. Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь, Ярославль, Кострома и Владимир, то окажется, что она повысилась на 1,2–1,5 градуса в 1991–2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами», – отметила эксперт.

Гусева уточнила, что сильнее всего изменились показатели в холодные месяцы. Температура января возросла сразу на 2,9–3,5 градуса, тогда как в июле воздух стал теплее лишь на 0,8–1,6 градуса.

Общее количество осадков осталось практически прежним, однако изменился режим их выпадения. Зимой влаги стало больше, а в летний сезон этот показатель незначительно снизился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура в России за последние полвека повысилась на 2,5 градуса. Климатологи отметили потепление зимнего сезона в стране в среднем на аналогичную величину.

Ранее сообщалось, что в ццентре европейской части России осенняя температура выросла на 3 градуса.