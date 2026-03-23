Тверской суд Москвы изъял активы Галицкого на 8 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

«Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета», – зачитала постановление судья, передает ТАСС. Решение вступает в силу немедленно.

Защита предпринимателя заявила, что Галицкий давно не участвует в управлении венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс». Однако прокуроры заявили, что его уход был формальным, а он фактически продолжает руководить организацией. Генпрокуратура подчеркнула, что инвестором фонда является Европейский банк реконструкции и развития, который был замечен в финансировании силовых структур Украины.

Ранее сообщалось, что изъятое имущество включает квартиру, пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозяйственным блоком, гаражом и земельным участком в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого, по данным следствия, находится свыше 7 млрд рублей.

Напомним, Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением. В иске указано, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.