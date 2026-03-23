Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.0 комментариев
NYT сообщила о провале расчетов США и Израиля в Иране
NYT: США и Израиль просчитались в ставке на масштабные беспорядки в Иране
План спровоцировать массовые беспорядки в Иране после начала военной кампании провалился, что стало серьезным просчетом США и Израиля, пишет The New York Times (NYT).
Вашингтон и Тель-Авив полагали, что военная операция спровоцирует хаос, однако иранцы не вышли на улицы, пишет The New York Times. Глава «Моссада» Давид Барнеа лично представил план по активизации оппозиции премьеру Биньямину Нетаньяху.
«Нетаньяху одобрил этот план. Несмотря то, что сомнения в его осуществимости высказали должностные лица США высокого ранга и некоторые сотрудники других израильских разведслужб, он и президент Трамп, по всей видимости, были настроены оптимистично», – отмечает издание.
Спустя три недели после начала конфликта бунт так и не начался. Американские чиновники практически перестали обсуждать такую возможность публично. Ошибочный расчет на внутренний взрыв стал ключевым провалом при планировании кампании, охватившей Ближний Восток, передает ТАСС.
Военные действия стартовали 28 февраля с ударов по Тегерану. Белый дом объяснил атаку ядерной угрозой. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль и базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начавшемся вооруженном конфликте пошел ва-банк.