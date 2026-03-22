Российский боец Евлоев одолел британца Мёрфи в главном бою UFC в Лондоне
Российский полулегковес Мовсар Евлоев, занимающий первое место рейтинга UFC, одолел британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне.
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мёрфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Лондоне.
Главный поединок вечера завершился единогласным решением судей в пользу Евлоева после пяти раундов, передает РИА «Новости».
После этой победы Евлоев сохранил безупречный рекорд – 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (MMA).
Для Лерона Мёрфи это поражение стало первым в профессиональной карьере: до встречи с россиянином он одержал 17 побед и один бой завершил вничью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в поединке в канадском Торонто Евлоев победил британца Арнольда Аллена.