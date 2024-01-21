Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.10 комментариев
Россиянин Евлоев победил британца Аллена на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев взял верх над британцем Арнольдом Алленом на 297-м турнире UFC.
Поединок прошел в канадском Торонто и завершился победой представителя России единогласным решением судей, передает РИА «Новости».
Евлоеву 29 лет, на его счету в UFC счету 18 побед и ни одного поражения.
Ранее россиянин Царукян нокаутировал американца в первом раунде на турнире UFC.