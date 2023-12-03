Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.13 комментариев
Россиянин Царукян нокаутировал американца в первом раунде на турнире UFC
Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в первом раунде на турнире UFC
Россиянин Арман Царукян нокаутом в первом раунде одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине (штат Техас, США).
Царукян отправил соперника в нокаут спустя одну минуту и четыре секунды с момента начала поединка в легком весе, теперь на счету 27-летнего россиянина 21 победа (9 нокаутом) и 3 поражения, передает ТАСС.
Ранее россиянин Ислам Махачев в Абу-Даби победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.