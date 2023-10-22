Россиянин Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Россиянин Махачев в Абу-Даби победил австралийца Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Tекст: Антон Никитин

Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей. Изначально соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы, передает ТАСС.

Впервые бойцы, являющиеся чемпионами в двух разных весовых категориях, провели реванш. Всего это был девятый поединок в истории UFC, когда между собой встречались чемпионы различных весовых категорий.

Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил свою выигрышную серию до 13 побед, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.

Волкановски 35 лет, с декабря 2019 года он является чемпионом UFC в полулегком весе и провел четыре успешные защиты титула. Австралиец потерпел второе поражение в организации за 14 боев. Всего в ММА спортсмен одержал 26 побед и потерпел три поражения. Техническим нокаутом австралиец проиграл впервые с 2013 года.

В феврале Махачев в Австралии одолел лидера рейтинга UFC Алекса Волкановски, возглавив рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (P4P).