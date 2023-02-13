Россия получила лучшего бойца на планете

Взгляд
13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
Разделы

Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
    ВСУ пытались остановить наступление ВС России поджогом леса Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события» Партия Шольца проиграла выборы в Берлине Стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции против четырех российских банков
    Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град» Москва предупредила Токио об ответе на размещение гиперзвуковых ракет Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
    В США заметили страх и отчаяние Зеленского Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink Грузия отказала во въезде российской правозащитнице Власти пообещали открыть трассу М12 Москва – Казань до конца 2023 года

    разведывательно-ударный дрон


    Названы риски применения Польшей БПЛА Reaper

    военная спецоперация


    Американский военный сказал, что гарантирует России победу на Украине

    разведка военных объектов


    В Белом доме нашли отличие сбитых над США и Канадой зондов от шара КНР

    Видео

    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    механизмы ценообразования


    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Андрусовское перемирие


    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


    Геворг Мирзаян: Украина превращается в обузу для Америки

    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Россия получила лучшего бойца на планете

    Ислам Махачев стал лучшим бойцом в мире
    		   13 февраля 2023, 11:00
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Руслан Бакаев

    Наследник Хабиба, российский чемпион смешанных единоборств Ислам Махачев в Австралии в тяжелейшем бою одолел лидера рейтинга UFC Алекса Волкановски. Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Из россиян это удавалось только Хабибу, которого в этот раз не было рядом с Махачевым, из-за чего Ислам чуть не проиграл.

    Бой против Александра Волкановски был анонсирован сразу же после победы Махачева в чемпионском бою против Чарльза Оливейры в октябре 2022 года. Австралиец Волкановски, № 1 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (англ. Pound-for-Pound – сокращенно P4P), владел чемпионским поясом в полулегком весе, но решил заполучить еще один титул и стать одним из великих.

    Чтобы попытаться отобрать пояс Махачева, Алексу пришлось «подняться в весе» – из полулегкого (до 66 кг) в легкий (до 70 кг). Впрочем, это было несложно. Рост Волкановски всего 168 см, он на целых 10 сантиметров ниже Махачева, но австралиец имеет большой размах рук. В юности Волк, как его часто называют, играл в регби и весил аж 97 кг.

    Ислам Махачев перед важнейшим боем лишился поддержки верного друга и секунданта. Легендарный Хабиб Нурмагомедов, чей отец Абдулманап научил Махачева всему, что он умеет, решил посвятить больше времени семье и не поехал в Австралию.

    Тем не менее букмекеры считали безусловным фаворитом боя именно Махачева, обращая внимание прежде всего на разницу в росте и мощи. Никто не верил, что ударник Волкановски выживет в партере, где Ислам, как и ранее Хабиб, чувствует себя как рыба в воде.

    Однако Волк очень хорошо подготовился к тому, как ведет борьбу Махачев. Забегая вперед – Ислам лишь однажды был близок к сабмишну (победе удушением), но Алекс вывернулся. Бойцы вообще довольно много времени провели в стойке – и это стало главным сюрпризом.

    Махачев четко показал, чем он отличается от Хабиба. Нурмагомедов использовал стойку лишь как промежуточный этап для перевода в партер – просто отвечал ударами, отвлекая и ища момент для тейкдауна. Махачев гораздо разнообразнее в стойке, что он и продемонстрировал в Австралии.

    Первый раунд Ислам провел как уверенный в себе чемпион – перебил Волка в стойке, а затем перевел в партер, но на прием так и не вышел. Второй раунд был очень близким, но в итоге тоже остался за россиянином (хотя Волкановски считает иначе). В третьем раунде австралиец в очередной раз удачно отзащищался в партере и затем провел несколько контратак, ощутимо потрепав Ислама. Этот раунд двое из троих судей отдали Алексу.

    Четвертый раунд безусловно выиграл Ислам Махачев. Он провел его в стиле Хабиба – выжидал в стойке и затем перевел в партер, где четко, хотя и немного пассивно, контролировал спину соперника. Волкановски пытался отбиваться, яростно крича при этом, и все-таки проиграл. Это вынудило его активизироваться в пятом раунде – Волк пошел вперед, но раз за разом нарывался на контратаки Махачева. Россиянин снова перевел австралийца, но опять не удержал.

    А на последней минуте заключительного раунда Махачев чуть не проиграл бой. Ислам пропустил тяжелейший удар, поплыл и оказался под бросившимся на него Волком. Австралиец принялся добивать нашего чемпиона, и того, стоит это признать, спас гонг.

    Местные зрители были уверены в победе, аплодируя Алексу и освистывая нашего чемпиона. Тем не менее судьи единогласно отдали победу Исламу Махачеву. Два рефери присудили ему по три раунда (1, 2, 4), а один и вовсе четыре из пяти. Это решение, кстати, не понравилось многим экспертам – например, экс-чемпиону мира в двух весовых категориях Дэниэлу Кормье и комментатору Джо Рогану. Они сочли бой гораздо более равным.

    Алекс Волкановски был спокоен и очень метко подытожил: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне, может быть, стоило уважать его ударку». Действительно, бойцы сумели изрядно удивить друг друга, но Махачев все равно был сильнее – и закономерно, хотя и несколько нервно, но выиграл. Впрочем, позже Волкановски уже заявлял, что на самом деле это он выиграл три раунда из пяти, и требовал реванша.

    Стоит отметить также, что отсутствие Хабиба в итоге сильно сказалось на Махачеве. Дело даже не только в чрезмерном увлечении «ударкой», а в том, как он вел себя в партере. «Хабиб позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не пытался наверх перейти?» И я еще сам подумал – Волкановски уходил в сторону, почему я не просчитал это. 100% роль Хабиба в углу неоценима», – признал Махачев на пресс-конференции.

    Тем не менее после победы друга Хабиб назвал Ислама Махачева «просто лучшим». «Если бы ты был, было бы 100% легче, – ответил Махачев. – Один пропустил в пятом раунде, такой электрошок пошел. Я же не с прохожим дрался, он тоже лучший боец в мире».

    После боя Ислам в традиционном выступлении потребовал у президента UFC Дэйны Уайта в следующем бою «настоящего претендента, не фейкового». А также призвал всех помочь пострадавшим от недавнего ужасного землетрясения в Малой Азии. «Пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!» – сказал Махачев.

    Победив Волкановски, Ислам Махачев не только заработал более миллиона долларов, но и получил титул лидера рейтинга P4P, который ранее был у Волкановски. Напомним, что этот титул получал и Хабиб после победы над Джастином Гейджи, но сразу же завершил карьеру. У Махачева же впереди еще много времени, и он уже лучший. Уже не просто чемпион в легком весе, как было осенью, а лучший действующий боец смешанных единоборств в мире.

    И что еще более важно – Махачев официально представляет Россию, без всяких нейтральных статусов. В это тяжелое для нашего спорта время это по-настоящему большая радость для всех любителей единоборств, да и российского спорта в целом.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •