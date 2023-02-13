Россия получила лучшего бойца на планете

Наследник Хабиба, российский чемпион смешанных единоборств Ислам Махачев в Австралии в тяжелейшем бою одолел лидера рейтинга UFC Алекса Волкановски. Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Из россиян это удавалось только Хабибу, которого в этот раз не было рядом с Махачевым, из-за чего Ислам чуть не проиграл.

Бой против Александра Волкановски был анонсирован сразу же после победы Махачева в чемпионском бою против Чарльза Оливейры в октябре 2022 года. Австралиец Волкановски, № 1 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (англ. Pound-for-Pound – сокращенно P4P), владел чемпионским поясом в полулегком весе, но решил заполучить еще один титул и стать одним из великих.

Чтобы попытаться отобрать пояс Махачева, Алексу пришлось «подняться в весе» – из полулегкого (до 66 кг) в легкий (до 70 кг). Впрочем, это было несложно. Рост Волкановски всего 168 см, он на целых 10 сантиметров ниже Махачева, но австралиец имеет большой размах рук. В юности Волк, как его часто называют, играл в регби и весил аж 97 кг.

Ислам Махачев перед важнейшим боем лишился поддержки верного друга и секунданта. Легендарный Хабиб Нурмагомедов, чей отец Абдулманап научил Махачева всему, что он умеет, решил посвятить больше времени семье и не поехал в Австралию.

Тем не менее букмекеры считали безусловным фаворитом боя именно Махачева, обращая внимание прежде всего на разницу в росте и мощи. Никто не верил, что ударник Волкановски выживет в партере, где Ислам, как и ранее Хабиб, чувствует себя как рыба в воде.

Однако Волк очень хорошо подготовился к тому, как ведет борьбу Махачев. Забегая вперед – Ислам лишь однажды был близок к сабмишну (победе удушением), но Алекс вывернулся. Бойцы вообще довольно много времени провели в стойке – и это стало главным сюрпризом.

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Махачев четко показал, чем он отличается от Хабиба. Нурмагомедов использовал стойку лишь как промежуточный этап для перевода в партер – просто отвечал ударами, отвлекая и ища момент для тейкдауна. Махачев гораздо разнообразнее в стойке, что он и продемонстрировал в Австралии.

Первый раунд Ислам провел как уверенный в себе чемпион – перебил Волка в стойке, а затем перевел в партер, но на прием так и не вышел. Второй раунд был очень близким, но в итоге тоже остался за россиянином (хотя Волкановски считает иначе). В третьем раунде австралиец в очередной раз удачно отзащищался в партере и затем провел несколько контратак, ощутимо потрепав Ислама. Этот раунд двое из троих судей отдали Алексу.

Четвертый раунд безусловно выиграл Ислам Махачев. Он провел его в стиле Хабиба – выжидал в стойке и затем перевел в партер, где четко, хотя и немного пассивно, контролировал спину соперника. Волкановски пытался отбиваться, яростно крича при этом, и все-таки проиграл. Это вынудило его активизироваться в пятом раунде – Волк пошел вперед, но раз за разом нарывался на контратаки Махачева. Россиянин снова перевел австралийца, но опять не удержал.

А на последней минуте заключительного раунда Махачев чуть не проиграл бой. Ислам пропустил тяжелейший удар, поплыл и оказался под бросившимся на него Волком. Австралиец принялся добивать нашего чемпиона, и того, стоит это признать, спас гонг.

Местные зрители были уверены в победе, аплодируя Алексу и освистывая нашего чемпиона. Тем не менее судьи единогласно отдали победу Исламу Махачеву. Два рефери присудили ему по три раунда (1, 2, 4), а один и вовсе четыре из пяти. Это решение, кстати, не понравилось многим экспертам – например, экс-чемпиону мира в двух весовых категориях Дэниэлу Кормье и комментатору Джо Рогану. Они сочли бой гораздо более равным.

Алекс Волкановски был спокоен и очень метко подытожил: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне, может быть, стоило уважать его ударку». Действительно, бойцы сумели изрядно удивить друг друга, но Махачев все равно был сильнее – и закономерно, хотя и несколько нервно, но выиграл. Впрочем, позже Волкановски уже заявлял, что на самом деле это он выиграл три раунда из пяти, и требовал реванша.

Стоит отметить также, что отсутствие Хабиба в итоге сильно сказалось на Махачеве. Дело даже не только в чрезмерном увлечении «ударкой», а в том, как он вел себя в партере. «Хабиб позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не пытался наверх перейти?» И я еще сам подумал – Волкановски уходил в сторону, почему я не просчитал это. 100% роль Хабиба в углу неоценима», – признал Махачев на пресс-конференции.

Тем не менее после победы друга Хабиб назвал Ислама Махачева «просто лучшим». «Если бы ты был, было бы 100% легче, – ответил Махачев. – Один пропустил в пятом раунде, такой электрошок пошел. Я же не с прохожим дрался, он тоже лучший боец в мире».

После боя Ислам в традиционном выступлении потребовал у президента UFC Дэйны Уайта в следующем бою «настоящего претендента, не фейкового». А также призвал всех помочь пострадавшим от недавнего ужасного землетрясения в Малой Азии. «Пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!» – сказал Махачев.

Победив Волкановски, Ислам Махачев не только заработал более миллиона долларов, но и получил титул лидера рейтинга P4P, который ранее был у Волкановски. Напомним, что этот титул получал и Хабиб после победы над Джастином Гейджи, но сразу же завершил карьеру. У Махачева же впереди еще много времени, и он уже лучший. Уже не просто чемпион в легком весе, как было осенью, а лучший действующий боец смешанных единоборств в мире.

И что еще более важно – Махачев официально представляет Россию, без всяких нейтральных статусов. В это тяжелое для нашего спорта время это по-настоящему большая радость для всех любителей единоборств, да и российского спорта в целом.