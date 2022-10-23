Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев официально взошел на трон Хабиба Нурмагомедова, непобедимого чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул Махачев легко и изящно победил бразильского мастера джиу-джитсу Чарльза Оливейру и вернул пояс чемпиона в Россию. В контексте наложенных на российских спорт ограничений это событие особенно знаменательно.

Чемпионский бой в весовой категории до 70,3 кг стал главным событием турнира UFC-280 на бойцовском острове в Абу-Даби. Ислам Махачев долго шел к «титульнику» - в 31 год у него за плечами 24 боя, из которых 23 он выиграл.

Ислам Махачев - воспитанник великого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба. Если Хабиб был любимым сыном, то Ислам – любимым учеником. Никогда не было между ними зависти – они всегда относились друг к другу как браться, всегда поддерживая друг друга на турнирах. Вот и в субботу в Абу-Даби именно Хабиб был секундантом Махачева.

После того, как Нурмагомедов ушел непобежденным осенью 2020 года, чемпионский трон некоторое время был вакантным, пока его не занял бразильский спец по грэпплингу Чарльз Оливейра. Впрочем, королем дивизиона бразилец так и не стал. Он провел две защиты титула, и в обеих чуть не проиграл.

При этом его все равно формально лишили титула за то, что он не уложился в необходимый вес (70,3 кг). Поэтому к поединку с Махачевым он подошел в статусе главного претендента. Хотя букмекеры ставили на россиянина – и не прогадали.

Вопреки ожиданиям, Ислам Махачев не стал особо менять свою обычную тактику – он не боялся грэпплинга Оливейры, который держит рекорд по сабмишенам (победам удушением) – у него их аж 16.

Многие всерьез считали, что Исламу лучше не идти в партер и попробовать перебить Оливейру в стойке. Но россиянин, чемпион мира по боевому самбо, был уверен в своей борьбе и оказался готов ко всему. Он просто был лучше везде – и в стойке, и в партере!

Бойцы начали без разведки – Оливейра сразу же полетел ногой вперед. Ислам мощно ответил. Но, как и ожидалось, довольно быстро соперники оказались в партере. Несколько раз бразилец пытался ногами замкнуть шею Махачева, выходя на «треугольник». Однако самым красивым действием первого раунда стал бросок через бедро в исполнении россиянина – Оливейра грохнулся на настил как на показательном выступлении, а зрительный зал, активно поддерживавший Ислама, буквально взорвался от восхищения.

Ну а во втором раунде Махачев показал свою силу. Оливейра, поняв, что у него ничего не получается в партере, попробовал перебить россиянина и нарвался на правый боковой, после чего улетел на пол. Ислам бросился на потрясенного соперника и финишировал его ручным «треугольником». Бразильцу, голова которого попалась в железные объятия Махачева, оставалась только постучать его по спине, признавая свое поражение. Почти так же 4 года назад осенью 2018 года стучал Конор Макгрегор, задушенный Хабибом. И вот теперь есть новый чемпион UFC из России!

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Когда судья поднял руку нового чемпиона, рядом с Исламом, конечно, стоял Хабиб. «Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, - сказал Ислам Махачев после боя. - Много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись, и ты будешь чемпионом». Этот парень (показал на Хабиба) и его отец сделали меня». После этого Ислам передал пояс Нурмагомедову, и тот надел его на своего друга и преемника.

Новый чемпион, судя по всему, пришел всерьез и надолго. Ислам говорит, что не собирается уходить быстро, как Хабиб, всего после трех защит пояса. Следующим соперником Махачева, видимо, станет австралиец Александр Волкановски – он присутствовал в зале, вышел на ринг и официально принял вызов.

Волкановски, тоже действущий чемпион UFC, считается сейчас лучшим бойцом всего промоушена, но достиг такого успеха в полулегком весе. Некоторые эксперты считают, что ему будет трудно против Махачева – он уступает ему в габаритах. Не говоря уже о том, что он вряд ли сможет что-то противопоставить Исламу в партере.

«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший легковес, он лучший боец в мире. Наш план – отправиться в Австралию и подраться у Алекса Волкановски дома. Мы знаем, что финишируем его (победим нокаутом - прим. ВЗГЛЯД», – уверен Хабиб Нурмагомедов.

«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы. Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», - говорит российский промоутер Камил Гаджиев.

«Побить Оливейру – это одно, но побить его так, как это сделал Ислам – совсем другое.

Он расправился с ним быстро и выглядел сегодня невероятно. Главный вопрос заключался в том, как он справится с давлением, и он прошел эту проверку на отлично». Так прокомментировал бой президент UFC Дана Уайт.

Победа Ислама Махачева спустя всего два года после ухода прежнего безусловного лидера легкого веса, своего нынешнего тренера, секунданта и почти брата Хабиба Нурмагомемедова, действительно позволяет говорить о настоящей российской династии чемпионов. Король дивизиона вернулся, и чемпионский пояс теперь снова у России.

Учитывая ситуацию, в которой находится весь российский спорт, этот безоговорочный триумф стоит очень многого. Благодаря Исламу Махачеву тысячи его поклонников в России и во всем мире стали немного счастливее.