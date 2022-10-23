Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

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23 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Финляндия расплачивается за энергоразрыв с Россией

Закупки Финляндией электричества в России прекращены REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva
Финляндия, которая десятилетиями была образцом нейтралитета, пошла на самые радикальные меры по разрыву торговых отношений с Россией. Прекратились закупки газа, леса и электроэнергии. Последствия не заставили себя долго ждать – инфляция разогналась, а жителей предупреждают о возможных отключениях электричества в их домах.  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок. Подробности...
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Порнократия XXI века правит в европейском доме

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать. Подробности...
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Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии. Подробности...
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Обама против Украины

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

    Ислам Махачев готов защищать свой титул
    		   23 октября 2022, 19:44
    Фото: Kidwell-USA TODAY Sports/Reuters
    Текст: Руслан Бакаев

    Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев официально взошел на трон Хабиба Нурмагомедова, непобедимого чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул Махачев легко и изящно победил бразильского мастера джиу-джитсу Чарльза Оливейру и вернул пояс чемпиона в Россию. В контексте наложенных на российских спорт ограничений это событие особенно знаменательно.

    Чемпионский бой в весовой категории до 70,3 кг стал главным событием турнира UFC-280 на бойцовском острове в Абу-Даби. Ислам Махачев долго шел к «титульнику» - в 31 год у него за плечами 24 боя, из которых 23 он выиграл.

    Ислам Махачев - воспитанник великого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба. Если Хабиб был любимым сыном, то Ислам – любимым учеником. Никогда не было между ними зависти – они всегда относились друг к другу как браться, всегда поддерживая друг друга на турнирах. Вот и в субботу в Абу-Даби именно Хабиб был секундантом Махачева.

    После того, как Нурмагомедов ушел непобежденным осенью 2020 года, чемпионский трон некоторое время был вакантным, пока его не занял бразильский спец по грэпплингу Чарльз Оливейра. Впрочем, королем дивизиона бразилец так и не стал. Он провел две защиты титула, и в обеих чуть не проиграл.

    При этом его все равно формально лишили титула за то, что он не уложился в необходимый вес (70,3 кг). Поэтому к поединку с Махачевым он подошел в статусе главного претендента. Хотя букмекеры ставили на россиянина – и не прогадали.

    Вопреки ожиданиям, Ислам Махачев не стал особо менять свою обычную тактику – он не боялся грэпплинга Оливейры, который держит рекорд по сабмишенам (победам удушением) – у него их аж 16.

    Многие всерьез считали, что Исламу лучше не идти в партер и попробовать перебить Оливейру в стойке. Но россиянин, чемпион мира по боевому самбо, был уверен в своей борьбе и оказался готов ко всему. Он просто был лучше везде – и в стойке, и в партере!

    Бойцы начали без разведки – Оливейра сразу же полетел ногой вперед. Ислам мощно ответил. Но, как и ожидалось, довольно быстро соперники оказались в партере. Несколько раз бразилец пытался ногами замкнуть шею Махачева, выходя на «треугольник». Однако самым красивым действием первого раунда стал бросок через бедро в исполнении россиянина – Оливейра грохнулся на настил как на показательном выступлении, а зрительный зал, активно поддерживавший Ислама, буквально взорвался от восхищения.

    Ну а во втором раунде Махачев показал свою силу. Оливейра, поняв, что у него ничего не получается в партере, попробовал перебить россиянина и нарвался на правый боковой, после чего улетел на пол. Ислам бросился на потрясенного соперника и финишировал его ручным «треугольником». Бразильцу, голова которого попалась в железные объятия Махачева, оставалась только постучать его по спине, признавая свое поражение. Почти так же 4 года назад осенью 2018 года стучал Конор Макгрегор, задушенный Хабибом. И вот теперь есть новый чемпион UFC из России!

    Когда судья поднял руку нового чемпиона, рядом с Исламом, конечно, стоял Хабиб. «Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, - сказал Ислам Махачев после боя. - Много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись, и ты будешь чемпионом». Этот парень (показал на Хабиба) и его отец сделали меня». После этого Ислам передал пояс Нурмагомедову, и тот надел его на своего друга и преемника.

    Новый чемпион, судя по всему, пришел всерьез и надолго. Ислам говорит, что не собирается уходить быстро, как Хабиб, всего после трех защит пояса. Следующим соперником Махачева, видимо, станет австралиец Александр Волкановски – он присутствовал в зале, вышел на ринг и официально принял вызов.

    Волкановски, тоже действущий чемпион UFC, считается сейчас лучшим бойцом всего промоушена, но достиг такого успеха в полулегком весе. Некоторые эксперты считают, что ему будет трудно против Махачева – он уступает ему в габаритах. Не говоря уже о том, что он вряд ли сможет что-то противопоставить Исламу в партере.

    «22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший легковес, он лучший боец в мире. Наш план – отправиться в Австралию и подраться у Алекса Волкановски дома. Мы знаем, что финишируем его (победим нокаутом - прим. ВЗГЛЯД», – уверен Хабиб Нурмагомедов.

    «Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы. Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», - говорит российский промоутер Камил Гаджиев.

    «Побить Оливейру – это одно, но побить его так, как это сделал Ислам – совсем другое.

    Он расправился с ним быстро и выглядел сегодня невероятно. Главный вопрос заключался в том, как он справится с давлением, и он прошел эту проверку на отлично». Так прокомментировал бой президент UFC Дана Уайт.

    Победа Ислама Махачева спустя всего два года после ухода прежнего безусловного лидера легкого веса, своего нынешнего тренера, секунданта и почти брата Хабиба Нурмагомемедова, действительно позволяет говорить о настоящей российской династии чемпионов. Король дивизиона вернулся, и чемпионский пояс теперь снова у России.

    Учитывая ситуацию, в которой находится весь российский спорт, этот безоговорочный триумф стоит очень многого. Благодаря Исламу Махачеву тысячи его поклонников в России и во всем мире стали немного счастливее.


     
     
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