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Россиянин Нурмагомедов победил американца в поединке ММА в Вашингтоне
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов в субботу победил американца Кристофера Гонсалеса болевым приемом в первом раунде на турнире Bellator 283 в городе Такома штата Вашингтон.
Как сообщается, 24-летний Нурмагомедов одержал 15-ю победу в карьере. Гонсалесу 30 лет, он потерпел второе поражение в карьере, на его счету также семь побед (две нокаутом), передает ТАСС.
В других боях турнира россиянин Ахмед Магомедов болевым приемом в первом раунде победил американца Кевина Бема, а Гаджи Радабанов единогласным решением судей переиграл представителя США Бобби Кинга. Бой между российским спортсменом Мухамедом Берхамовым и американцем Лоренцем Ларкиным признали несостоявшимся.
Напомним, 5 июня россиянин Александр Волков победил в Лас-Вегасе суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву
Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.
Как пишет The Washigton Post, летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.
Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы смогут применять такой вид вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, что оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой, по словам представителя ведомства.
Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает издание, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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США посоветовали Ирану не продавать России беспилотники
Возможная продажа Ираном беспилотников России – «это по-настоящему плохая идея», США «советовали бы Ирану этого не делать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг «не будет мудрым поступком», передает ТАСС.
Как заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «было поразительно услышать то, что верховный лидер» Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «по сути, совершенно недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию на Украине.
По его словам, «это особенно поразительно, потому что Иран все это время пытался сохранить видимость нейтральности», но «теперь ясно, что это было совершенно неискренне». Прайс утверждает, что Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента Путина» и спецоперацию.
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером. Иран выразил готовность к экспорту беспилотников в дружественные страны.
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