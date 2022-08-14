Российские спортсмены выступили на спортивном фестивале в ЛНР

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 15:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Ереване
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российские спортсмены выступили на спортивном фестивале в ЛНР
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В ЛНР прошел Фестиваль спорта, в котором приняли участие первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев и чемпионы-паралимпийцы Михаил Асташов, Алексей Ашапатов, Артур Юсупов.
Показательные выступления Сотниковой прошли на Ледовой арене в одной из спортивных школ Луганска, где олимпийская чемпионка также встретилась с жителями республики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Спорт – это мир. Мы рады, что приехали поддержать жителей республики в такой непростой момент», – заявила Сотникова.
Поддержать жителей республики приехали и российские спортсмены Федерации воздушно-силовой атлетики России, они создали в Луганске площадку для занятий воркаутом и подарили ее спортсменам Донбасса.
«Считаю, что мы все сегодня должны поддержать жителей освобожденных территорий. Каждый делает это в меру своих возможностей и компетенций. А мы, люди спорта, делимся ценностями здорового образа жизни, поддерживая таким образом всех неравнодушных к нему жителей», заявил Гаджиев.
В Луганске он провел два мастер-класса – по общефизической подготовке и смешанным единоборствам для профессиональных спортсменов республики. За развитие спорта в Луганске и динамовского движения Камил Гаджиев был удостоен почетной золотой медали РФСО «Динамо».
На фестиваль в ЛНР приехал также один из ведущих актеров театра Олега Табакова Павел Шевандо, исполнитель главной роли фильма о спорте «Со дна вершины».
«Значение таких фестивалей огромно, они помогают людям увидеть, что спорт развивает много сильных качеств, которые всегда нужны в жизни: терпение, трудолюбие, упорство, умение преодолевать трудности и добиваться успеха, ставя перед собой новые цели! – утверждает Алексей Ашапатов, четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА.– Над решением принять участие в фестивале долго не думал, хотелось встретиться с людьми, получившими увечья, и с ампутантами. Шанс выступить в соревнованиях в России есть у всех, главное – это стремление и сила воли. У нас проводится много соревнований по различным видам паралимпийского спорта».
Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
Военный эксперт объяснил значение освобождения Песков
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Освобождение Песков – это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил, теперь обстрелы Донецка станут реже, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, в субботу сообщили в Минобороны.
«За последние восемь лет в Песках создавались укрепленные оборонительные сооружения, поселок стал знаковым опорным пунктом ВСУ. Именно отсюда украинцы постоянно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов. Поэтому освобождение Песков – очень знаковый момент. Это освобождение так же важно, как освобождение Волновахи и Попасной», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
На этом направлении велись кровопролитные бои, подчеркивает собеседник, поэтому скоро стоит ожидать подвижек на других направлениях, где находятся опорные пункты украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.
Успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ оттянули часть войск и артиллерии к херсонскому направлению. «По дороге ВСУ прилично «пощипали» и наши войска сумели добиться успеха», – добавил собеседник.
Об освобождении Песков сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
Ранее на этой неделе стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Поселок Пески освобожден от украинских националистов
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В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
10 августа в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая, комментируя ситуацию в Песках, заявила украинская артиллерия стала для вооруженных сил Украины «скорее проклятьем, чем прикрытием».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Появилось видео уничтожения позиции ВСУ под Соледаром разведчиками ЛНР
Разведчики народной милиции Луганской народной республики разбили позицию украинских военных под Соледаром в Донецкой народной республике, соответствующее видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику. Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил, пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границы России с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ <…> за два дня», – говорится в указе президента.
Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.
ВСУ выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»
Украинские военные в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами ПФМ-1 «Лепесток» по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
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ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
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Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из «Града», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлениям: 9.05 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 9.05 – н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 9.05 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
«В 09.05 из населенного пункта Красногоровка по Донецку (Кировский район) выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщает Центр.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 333 единицы различных боеприпасов», – говорится в сообщении. Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
В результате обстрела территории донецкого пивзавода оказалась повреждена емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака, над городом образовалось токсичное облако, заявил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что после взрыва появилось токсичное облако, оно разошлось на площади в два квадратных километра. Один сотрудник завода погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей.
МЧС ДНР не допустило жертв среди мирного населения, последствия артиллерийского удара удалось ликвидировать.
«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заключил Мизинцев.
Ранее украинские военные почти за два часа пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Медведев встретился в ЛНР с Пушилиным и Пасечником
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.
«По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампредседателя Совбеза рассказал, что «на совещании, в котором приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рассмотрели и вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР».
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан. Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбужденных уголовных дел», – добавил Медведев.
Ранее Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
В метро Москвы появились наклейки, объединяющие надпись ЛНР, ДНР и Россия
В столичном метрополитене на дверях вагонов появились наклейки с изображением двух половинок, когда двери закрываются, получается сердце с надпись ЛНР, ДНР и Россия.
На одной его стороне надпись: «ЛНР», на другой – «ДНР», а внизу под ними – «Россия». Видео опубликовано в Telegram-канале URA.RU.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении Донецкой народной республики к России озвучат после полного освобождения ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украина обстреляла университет и пенсионный фонд в Донецке
В Донецке под украинский обстрел попали здания Донецкого национального университета и пенсионного фонда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «зафиксирован прилет в корпус №8 ДонНУ». Кроме того, произошло «прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района». Как сообщил мэр, «пострадавших нет».
В субботу украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров (...)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Ранее сообщалось, что украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
Шахта обесточена в Донецке из-за обстрела
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
«Сегодня в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Министерство сообщает, что в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР «ГУРШ», четыре горняка находятся под землей.
Ранее сообщалось, что горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет.
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
«В 19.40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков.
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