Британцы устроили массовый протест из-за бомбардировок Ирана
Участники акции в центре Лондона потребовали прекратить агрессию против Тегерана
В центре Лондона прошла масштабная акция, на которой участники выступили против ударов США по Ирану и потребовали прекратить военную эскалацию.
Многотысячная манифестация против действий США в отношении Ирана охватила центр Лондона, передает РИА «Новости».
Организаторами выступили «Кампания солидарности с Палестиной», антивоенное движение Stop the War и сторонники ядерного разоружения.
Собравшиеся на Рассел-сквер в полдень демонстранты прошли организованной колонной до улицы Уайтхолл, где расположен правительственный квартал. Люди несут множество иранских флагов и плакаты с призывами остановить бомбардировки и «ядерное лицемерие».
Участники шествия громко скандируют: «Руки прочь от Ирана, руки прочь от Ливана, и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».
Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, объяснив это якобы существующей угрозой от ядерной программы Тегерана. Сейчас западные союзники уже не скрывают планов по смене власти в исламской республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение ускорить переброску тысяч военных в ближневосточный регион.
Армия обороны Израиля накануне начала наносить очередные удары по иранским инфраструктурным объектам.
Ранее многотысячная толпа у американского посольства в Лондоне потребовала прекращения боевых действий.