Британцы устроили массовый протест из-за бомбардировок Ирана

Участники акции в центре Лондона потребовали прекратить агрессию против Тегерана

Tекст: Мария Иванова

Многотысячная манифестация против действий США в отношении Ирана охватила центр Лондона, передает РИА «Новости».

Организаторами выступили «Кампания солидарности с Палестиной», антивоенное движение Stop the War и сторонники ядерного разоружения.

Собравшиеся на Рассел-сквер в полдень демонстранты прошли организованной колонной до улицы Уайтхолл, где расположен правительственный квартал. Люди несут множество иранских флагов и плакаты с призывами остановить бомбардировки и «ядерное лицемерие».

Участники шествия громко скандируют: «Руки прочь от Ирана, руки прочь от Ливана, и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».

Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, объяснив это якобы существующей угрозой от ядерной программы Тегерана. Сейчас западные союзники уже не скрывают планов по смене власти в исламской республике.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение ускорить переброску тысяч военных в ближневосточный регион.

Армия обороны Израиля накануне начала наносить очередные удары по иранским инфраструктурным объектам.

Ранее многотысячная толпа у американского посольства в Лондоне потребовала прекращения боевых действий.