МЭА предложило снизить скорость на трассах ради экономии топлива

МЭА предложило странам снизить скорость на 10 км/ч для экономии топлива

Tекст: Вера Басилая

Международное энергетическое агентство выступило с рекомендациями по борьбе с резким ростом цен на нефть и дефицитом топлива, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке. В первую очередь, агентство советует странам-участницам снизить разрешенную максимальную скорость на автомагистралях как минимум на 10 км в час, пишет «Российская газета».

Большинство инициатив МЭА направлены на сокращение потребления топлива автомобильным транспортом. Среди предложенных мер – перевод работников на удаленную работу, поощрение использования общественного транспорта и введение системы смены номерных знаков для ограничения доступа автомобилей в крупные города в определенные дни.

Кроме того, МЭА рекомендует поощрять экономичное вождение коммерческого транспорта, сокращать использование сжиженного нефтяного газа для транспорта в пользу нужд первой необходимости, а также избегать авиаперелетов, когда это возможно. Агентство советует переходить на электрические и индукционные плиты для приготовления пищи и стимулировать промышленные предприятия использовать альтернативные виды нефтехимического сырья.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, «предложенные меры представляют собой перечень незамедлительных и конкретных шагов, которые могут предпринять правительства, компании и домохозяйства, чтобы защитить потребителей от последствий этого кризиса».

Международное энергетическое агентство выступило с предложением открыть хранилища нефти для стабилизации глобального рынка.