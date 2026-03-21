Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.17 комментариев
Маск выразил готовность оплатить труд работников американских аэропортов
Илон Маск выступил с инициативой выплатить зарплаты сотрудникам американских аэропортов, которые из-за длительного шатдауна не получают денег уже несколько недель.
Бизнесмен обратил внимание на критическое положение сотрудников управления транспортной безопасности (TSA), которые несколько недель не получают деньги, передает РИА «Новости».
Сложная ситуация сложилась на фоне частичного шатдауна, продолжающегося в США уже более 40 дней.
«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», – написал Маск в соцсети.
Ранее стало известно, что в аэропорту Питтсбурга для персонала организовали продовольственный банк. Помощь потребовалась работникам TSA и пограничного контроля, которые вынуждены трудиться без оплаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса.
Ранее Белый дом официально подтвердил статус Илона Маска как особого правительственного служащего на безвозмездной основе.
Сам предприниматель ранее предупредил о стремительном движении страны к банкротству из-за чрезмерных расходов.