Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США

Маск выразил готовность оплатить труд работников американских аэропортов

Tекст: Мария Иванова

Бизнесмен обратил внимание на критическое положение сотрудников управления транспортной безопасности (TSA), которые несколько недель не получают деньги, передает РИА «Новости».

Сложная ситуация сложилась на фоне частичного шатдауна, продолжающегося в США уже более 40 дней.

«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», – написал Маск в соцсети.

Ранее стало известно, что в аэропорту Питтсбурга для персонала организовали продовольственный банк. Помощь потребовалась работникам TSA и пограничного контроля, которые вынуждены трудиться без оплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса.

Ранее Белый дом официально подтвердил статус Илона Маска как особого правительственного служащего на безвозмездной основе.

Сам предприниматель ранее предупредил о стремительном движении страны к банкротству из-за чрезмерных расходов.