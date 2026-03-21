Количество кредитных карт у россиян упало до минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество кредитных карт на руках у россиян в феврале сократилось до 95 миллионов, что стало минимальным уровнем с марта 2023 года, передает РИА «Новости». Показатель снижается четвертый месяц подряд, в феврале падение составило 0,2%. В годовом выражении сокращение оказалось значительнее – 2,6%.

Общая задолженность по кредитным картам в стране по итогам февраля составила 4,7 трлн рублей. Это на 0,8% меньше, чем в январе, но на 5% больше по сравнению с февралем прошлого года. Число кредитных карт с задолженностью более 90 дней составило 8,5 млн, что соответствует январскому уровню, при этом в годовом выражении рост составил 6,6%.

За февраль россияне оформили 853,4 тысячи новых кредитных карт, а с начала текущего года их количество приблизилось к 1,7 млн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2,7 млн российских граждан запретили себе брать кредиты в первые дни работы специального сервиса. Клиенты банков столкнулись с многократным сокращением лимитов по картам из-за ограничений регулятора на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Минтруд заявил о наличии у 13 млн граждан не менее трех потребительских кредитов одновременно.