Минтруд: 13 млн россиян выплачивают три кредита одновременно

Замглавы Минтруда Баталина: 13 млн россиян выплачивают три кредита одновременно

Tекст: Алексей Дегтярев

У многих семей ипотечный кредит не является единственным, многие параллельно платят потребительские кредиты на различные цели, сказала Баталина, передает ТАСС.

«У почти 13 млн человек в нашей стране три и более кредита. А это значит, к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате различных потребительских кредитов», – пояснила замминистра.

Высокая закредитованность граждан России ставит на первый план экономические меры, направленные на стимулирование рождаемости, отметила Баталина. Улучшение экономической ситуации в стране требует увеличения минимальной оплаты труда, повышения трудовых доходов и содействие предпринимательской активности.

Также важно поддерживать инфляцию на низком уровне, что соответствует приоритетным направлениям развития, заявленным президентом России Владимиром Путиным.

В 2020 году средняя площадь ипотечного жилья составляла 57 кв. метров, тогда как сейчас эта цифра равняется 48 кв. метрам, что говорит о снижении материальных возможностей семей, сказал глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, ипотечные кредиты тормозят демографическое развитие.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие банки ужесточили условия для заемщиков, исчерпав свои возможности.