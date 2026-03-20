Tекст: Антон Антонов

«Вместо п-к В.Шмитько возглавит это украинское подразделение п-к П.Юрчук. Характерно, что предыдущий командир бригады пробыл в должности всего несколько месяцев (с ноября 2025 г.), а полковник Юрчук ранее командовал на этом же направлении 21 омбр – именно под его началом в мотопехотной бригаде солдаты сдавались целыми отделениями», – сообщил «Северный Ветер».

Штурмовые подразделения ГВ «Север» продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, продвигаясь вглубь территорий. Силами армейской авиации, ВКС России, военными химиками и операторами ударных БПЛА были нанесены удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Искрисковщины, Могрицы, Бариловки, Кривенково, Мирополья, Пустогорода, Эсмани, а также селах Хотень и Новая Сечь.

В Сумском районе российские штурмовые группы за сутки продвинулись сразу на 14 участках, а в Глуховском – на двух, общее продвижение составило до 300 м. ВСУ пытаются остановить наступление переброской новых подразделений, в том числе 414 бригады «Птахи Мадьяра». «Северяне» наносят удары по резервам ВСУ. Кроме того, ВСУ в Сумском районе начали доукомплектовывать части насильно мобилизованными, не прошедшими базовую подготовку. В Краснопольском районе российские штурмовые отряды продвинулись до 200 м.

На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигаются вглубь области, нанося удары по скоплениям ВСУ в районах Веселого, Колодезного, Циркунов и Рубежного. На Липцовском направлении из-за огневого воздействия некоторые подразделения ВСУ дезертировали с позиций восточнее Избицкого.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях российские штурмовые группы продвинулись до 250 м. ВСУ применяют заградительные отряды операторов БПЛА, чтобы не допустить дезертирства у села Анискино.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности на Украине в Харьковской и Сумской областях.