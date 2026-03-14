Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.
WADA опровергло запрет Трампу на посещение ЧМ и Олимпиады
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует запрещать президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам посещать чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, несмотря на информацию о невыплате США ежегодного взноса, передает ТАСС. В пресс-службе организации подчеркнули, что распространённая Associated Press информация о возможном запрете вводит в заблуждение.
В заявлении WADA говорится: «На самом деле до публикации статьи WADA прямо ответило журналисту агентства Эдди Пеллсу, что, даже если будут внесены предложения, которые обсуждались среди заинтересованных сторон, «учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу, Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены». В агентстве уточнили, что господин Пеллс не включил этот ответ в свой материал.
В WADA отметили, что обсуждение проблемы одностороннего прекращения финансирования агентства ведется с 2020 года и не связано напрямую только с США. Рабочая группа по этому вопросу была создана еще в 2022 году, когда американская сторона продолжала платить взносы. Любые изменения или решения по этому вопросу будет рассматривать Совет фонда WADA, заседание которого назначено на ноябрь 2026 года.
В январе 2025 года Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) решило удержать выплату ежегодного взноса WADA на сумму 3,6 млн долларов из-за ситуации с китайскими пловцами. В WADA ранее заявляли, что это может привести к автоматическому исключению представителей США из исполнительных органов агентства, однако участие спортсменов в международных соревнованиях не окажется под угрозой. В июне стало известно, что сенатор Марша Блэкберн планирует обсудить с администрацией Дональда Трампа законопроект о возможности приостановки выплат WADA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ему безразлично участие Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года.