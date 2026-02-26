  • Новость часаКремль признал падение нефтегазовых доходов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США обозначили угрозу с воздуха в будущем
    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны
    Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс
    Астрономы забили тревогу из-за миллиона спутников SpaceX
    Мединский сообщил об обмене Россией и Украиной телами погибших солдат
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    TWZ назвал главные вопросы о возможном нападении США на Иран
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    20 комментариев
    26 февраля 2026, 12:39 • Новости дня

    Пленный из ВСУ заявил, что украинцы слагают легенды об экипаже танка «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные на Украине слагают легенды об экипаже российского танка «Алеша», рассказал участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    По его словам, на Украине ходят легенды ходят про танкистов «Алеши». «Ваш танк »Алеша« – молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <...> Это профессионализм», – передает ТАСС слова пленного.

    Михайлов добавил, что в ВСУ отметили не только слаженность экипажа, но и грамотность командования.

    «Выживаемость экипажа любой бронетехники зависит от сплоченности командира, механика, стрелка, наводчика. Когда экипаж работает как один организм человеческий, он бессмертный», – подытожил контрразведчик.

    Ранее ломандир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Комментарии (27)
    26 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Брань на польском языке выдала наемников ВСУ в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова, рассказали в российских силовых структурах.

    Громкая ссора на польском языке помогла российским военным обнаружить польских наемников, укрывающихся в одном из жилых домов Димитрова, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах, нехарактерная для местных жителей речь и использование брани на польском привлекли внимание бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:01 • Новости дня
    ВСУ начали покидать правый берег Днепра на севере Херсона

    «Херсонский вестник»: ВСУ начали покидать правый берег Днепра у поселка Антоновка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования утратили возможность укрываться на правом берегу Днепра и отступают из населенного пункта Антоновка, расположенного на севере Херсона, сообщают Telegram-каналы.

    Подразделения ВСУ вынуждены оставлять укрепления на правобережье, пишет Telegram-канал «Херсонский вестник». В частности, украинские военные постепенно уходят из поселка Антоновка. Он расположен на северо-восточной окраине города и практически слился с ним.

    Пустующие пункты временной дислокации оперативно выжигают операторы 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

    На правом берегу реки практически не осталось мест, пригодных для укрытия личного состава вооруженных сил Украины.

    В январе сообщалось, что российские войска укрепились на островах в дельте Днепра и не подпускают противника к берегу.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Песков назвал самый сложный вопрос в украинском урегулировании

    Tекст: Ольга Иванова

    Проблематика территорий по-прежнему остается ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Киевский режим надеется оперативно урегулировать территориальный вопрос, однако для этого требуется тщательная подготовка, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил, что, по всей видимости, у Киева есть желание быстро решить территориальную проблему. При этом представитель Кремля подчеркнул: «Вопрос территорий – самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Уиткофф заявил о большом количестве идей на переговорах по Украине

    Уиткофф сообщил о множестве «креативных идей» на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе обсуждения украинского урегулирования спецпосланник США Стив Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах.

    Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе выступления на украинском форуме YES Meeting он отметил, что не может обсуждать детали: «Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно», передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что эти идеи считаются реалистичными и разумными. По его словам, даже если некоторые из них не сработают, важно продолжать попытки найти решение: «И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», – добавил он.

    Напомним, очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что было достигнуто определенное продвижение в переговорах.

    Ранее в среду Уиткофф отметил конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.


    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 18:16 • Новости дня
    Два бойца «Орлана» ранены при выполнении задач в Белгородской области

    В Борисовском округе Белгородской области на службе пострадали бойцы «Орлана»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выполнения служебных заданий в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области два сотрудника подразделения «Орлан» получили ранения различной степени тяжести.

    Два бойца специализированного государственного унитарного предприятия «Орлан», которое тесно взаимодействует с Росгвардией и занимается защитой населения и важных объектов региона, пострадали в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области.

    Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших получил минно-взрывную травму с осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и бедра, другой боец получил баротравму. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь.

    По словам Гладкова, одному из бойцов продолжают оказывать медицинскую помощь в стационаре, второй был отпущен на амбулаторное лечение после осмотра врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину.

    А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю местный житель погиб. В тот же день в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский вражеский дрон настиг еще одного мужчину, который был убит на месте.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, передает РИА «Новости».

    По данным Flightradar24, воздушное судно вылетело из Румынии и приступило к патрулированию акватории Черного моря. Информация о конечном пункте назначения самолета на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Bombardier ARTEMIS II совершил разведывательный полет из Румынии.

    Bombardier ARTEMIS II также заметили в небе над Черным морем.

    Рекордное число самолетов-разведчиков НАТО фиксировали над Черным морем.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 23:08 • Новости дня
    Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг

    Диписточник сообщил о визите Дмитриева в Женеву на переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главу РФПИ Кирилла Дмитриева ожидают в Женеве на переговорах с американской стороной, сообщил дипломатический источник.

    «Дмитриев прилетает завтра», – передает РИА «Новости».

    По данным диписточника, переговоры состоятся в четверг. Дмитриев будет встречаться «по своей линии» со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера бизнесменом Джаредом Кушнером.

    При этом переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены до марта, а место их проведения сейчас уточняется.

    Наомним, предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля. Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал самый сложный вопрос в украинском урегулировании. Уиткофф заявил о большом количестве идей на переговорах по Украине.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Минобороны: Взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области обеспечил российским военным возможность дальнейшего наступления на юг по берегу Северского Донца, отметили в Минобороны.

    Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области открывает возможность для российских военных развивать наступление на юг вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли Графское в ходе активных и решительных действий в зоне проведения СВО. Военным обеспечивала поддержку артиллерия, уничтожая укрепленные позиции, огневые точки и пункты управления беспилотниками противника.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов осуществляли круглосуточную воздушную разведку и наносили удары по живой силе, технике и командным пунктам ВСУ, что не позволяло противнику проводить ротацию. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения продолжают наступление, расширяя зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области. А в целом за неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 01:45 • Новости дня
    Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы продолжают наступление в Харьковской области, установив контроль над частью леса и дорогой на восточном берегу реки Северский Донец, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», – рассказал он ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что в районе Графского очень сложный рельеф, что сказывается на скорости продвижения российских войск.

    Марочко добавил, что перед российскими силами сейчас стоит задача выйти к Верхней Писаревке, однако основное значение имеет населенный пункт Рубежное на западном берегу реки Северский Донец.

    По его словам, в Рубежном украинские формирования создали укрепленные пункты временной дислокации, расположили склады с боеприпасами и получают пополнение на этом участке фронта. Эксперт отметил, что Рубежное хорошо укреплено.

    Кроме того, российские войска наступают на соседнюю Симиновку.

    «За истекшие сутки в районе населенного пункта Симиновка, который находится юго-восточнее Графского, также есть ряд успехов. Я думаю, что отсюда в ближайшее время стоит ждать положительных заявлений со стороны Министерства обороны Российской Федерации», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Власти Смоленской области обещали помочь семьям пострадавших от атаки ВСУ

    Губернатор Анохин обещал помочь семьям погибших и раненых от атаки ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Семьи погибших и пострадавших при атаке ВСУ на предприятие «Дорогобуж» в Смоленской области получат поддержку властей региона, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что семьи погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на производство минеральных удобрений «Дорогобуж» получат всю необходимую помощь от властей региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддержку.

    По данным губернатора, десять человек получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Семь человек были госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую центральные районные больницы, еще трое с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу.

    На месте происшествия продолжают работать спасатели и дежурят бригады скорой медицинской помощи. Пожар, возникший после атаки, удалось ликвидировать, сейчас ведется проливка небольших очагов тления. В Дорогобуж направлена бригада клинических психологов из Смоленска для оказания помощи родственникам пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на химический завод в Смоленской области погибли семь гражданских лиц, а не менее десяти получили ранения.

    Ранее жители Смоленской области рассказали, как пережили атаку беспилотников на предприятие.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области серьезно пострадал мирный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии, отмечают местные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил: «В районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода».

    В результате взрыва полностью сгорел автомобиль, на котором передвигался пострадавший. На месте инцидента работают все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в области в городе Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль пострадали четыре мирных жителя.

    А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю погиб местный житель. В тот же день погиб еще один мужчина – вражеский дрон настиг его в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Стало известно о 600 новых наемников в рядах ВСУ ежемесячно

    ТАСС: Каждый месяц в ряды ВСУ поступают порядка 600 наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    По оценкам рекрутингового центра Foreign recruitment centre (FRC), более 10 тыс. иностранцев из 75 стран уже служат в рядах ВСУ, о чем сказано в документации FRC.

    «В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.

    Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

    По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    В МИД России рассказали о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ

    Tекст: Катерина Туманова

    Случаи использования украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.

    Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

    Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

    Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили БПЛА с химзарядами против российских бойцов. Постпред России в ОЗХО сообщил о применении химоружия ВСУ против гражданских. ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    Главное
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    Пытавшихся убить главу оборонного завода агентов Киева отдали под суд
    Автоэксперт сказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве
    Названа причина смерти звезды сериала «Бригада» Довжика
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации