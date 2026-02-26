Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Пленный из ВСУ заявил, что украинцы слагают легенды об экипаже танка «Алеша»
Военные на Украине слагают легенды об экипаже российского танка «Алеша», рассказал участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.
По его словам, на Украине ходят легенды ходят про танкистов «Алеши». «Ваш танк »Алеша« – молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <...> Это профессионализм», – передает ТАСС слова пленного.
Михайлов добавил, что в ВСУ отметили не только слаженность экипажа, но и грамотность командования.
«Выживаемость экипажа любой бронетехники зависит от сплоченности командира, механика, стрелка, наводчика. Когда экипаж работает как один организм человеческий, он бессмертный», – подытожил контрразведчик.
Ранее ломандир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».