    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    34 комментария
    19 февраля 2026, 14:45 • Новости дня

    Путин предупредил о применении цифровых валют в криминальных схемах

    Путин: Цифровые технологии активно применяются в преступных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии все чаще используются не только во благо, но и в преступных целях.

    Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты, включая цифровые валюты, становятся средством совершения преступлений, получения незаконного дохода или объектом криминальных посягательств, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях», – подчеркнул президент на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Путин отметил, что террористические и экстремальные группировки, а также организованная преступность активно осваивают новые формы деятельности, связанные с цифровыми валютами.

    Президент обратил внимание, что граждане и бизнес все чаще сталкиваются с такими случаями, однако действующее законодательство зачастую не поспевает за быстрыми изменениями цифровой среды. По его словам, нормы принимаются, когда жизнь уже ушла вперед, и это особенно заметно в периоды резких перемен.

    Путин подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно вырабатывать единые подходы и разъяснять их судебной системе, активно используя свое право законодательной инициативы.

    Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (19)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    Комментарии (12)
    18 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    Комментарии (9)
    18 февраля 2026, 15:36 • Новости дня
    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (27)
    18 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС

    Куренков: В пожарные подразделения МЧС будут направлять до пяти тысяч срочников

    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    @ Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    До пяти тысяч военнослужащих по призыву ежегодно будут направляться в пожарные подразделения МЧС России, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    «С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы – без увеличения штатной численности МЧС России», – рассказал Куренков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что решение позволит решить проблему нехватки кадров.

    Накануне Куренков сообщил, что МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части.

    Комментарии (5)
    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Комментарии (7)
    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    @ Michael Bihlmayer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время трехсторонней встречи в Швейцарии участники смогли существенно продвинуться в обсуждении военных механизмов мониторинга прекращения огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

    По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

    «Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

    По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

    Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

    В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    Комментарии (3)
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    Депутаты Госдумы поспорили из-за обидного прозвища
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

