В МЧС назвали причину пожара во Владивостоке, при котором погибли трое детей
Сотрудники регионального управления МЧС установили причину пожара в доме на улице Толстого во Владивостоке, при котором погибли дети 3, 6 и 9 лет, о чем в интервью «Радио России. Приморье» сообщил и.о. заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону Александр Мешков.
«Есть запись, где четко видно, что здесь имела место шалость детей с огнем. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребенок и поджег игрушку, лежащую на кровати. В дальнейшем распространилось пламя, дети испугались и не покинули помещение», – приводит слова Мешкова портал Vladivostok1.
Напомним, трагедия, когда трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока, произошла 12 февраля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, запаркованность двора во Владивостоке мешала спасателям на пути к горящему дому. Отца детей обвинили в их гибели при пожаре во Владивостоке.