Швыдкой выступил против жесткого дресс-кода в театрах

Швыдкой выступил против строгого дресс-кода для зрителей театров России
Посещение театра не должно сопровождаться строгими требованиями к одежде, однако важно сохранять уважение к традициям и окружающим, отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Вопрос о дресс-коде в театрах не должен решаться через жесткие ограничения, заявил Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что при посещении культурных учреждений важно проявлять уважение к традициям и окружающим, однако навязывать строгий регламент не требуется.
По словам Швыдкого, традиционно в оперный театр предполагается приходить в смокинге, но в регионах страны театр часто был главным общественным событием, и люди сами старались одеваться нарядно.
«Форма одежды, допустим, в оперном театре действительно предполагает смокинг... Все-таки ограничивать никого не надо», – отметил он.
Швыдкой напомнил о событиях 1968 года во Франции, когда молодежь выступала за демократизацию театров и спорила о дозволенности джинсов в Парижской опере. «Это была скорее завуалированная форма политической дискуссии, а не вопрос этики», – пояснил он. Тем не менее даже сейчас в европейских театрах, например, в Баварской опере, можно встретить гостей в вечерних нарядах.
Он считает, что жесткие ограничения не уместны, ведь у молодых людей может не быть возможности купить дорогую одежду для театра. По мнению Швыдкого, театр должен быть открыт для всех желающих, а стандарты внешнего вида не должны становиться барьером на пути к искусству.
Напомним, ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе предложил создать систему дресс-кода для посещения театров.