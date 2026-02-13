В Таиланде нашли потерявшую память звезду «Дома-2» Реутову

Tекст: Алексей Дегтярёв

В пятницу утром девушку заметили на пляже в северной части курорта, указала Шерстобоева, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из отдыхающих. На кадрах русскоговорящая женщина в рваной одежде вела себя неадекватно, выбрасывала личные вещи и категорически отказывалась от помощи.

«Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова – цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке», – сообщила она.

По последним данным, артистка живет в палатке у моря и не идет на контакт с людьми. Активисты пытаются срочно разыскать ее родственников, так как неизвестно, сохранились ли у нее документы.

Без паспорта и действующей визы девушка рискует попасть в центр временного содержания иммиграционной полиции. Ей могут грозить арест, денежный штраф и принудительная депортация из королевства.

Как ранее сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, полицейские провели с Владыко следственные действия. Дипломаты также организовали ей встречу с матерью, прибывшей из Владивостока.

Ранее в Таиланде нашли оставившую в стране ребенка россиянку Эрику Владыко, малыша передали бабушке, а женщине оказали консульскую помощь.

В ноябре на нее завели уголовное дело в России.