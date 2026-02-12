Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвируса

Роспотребнадзор сообщил о минимальных рисках завоза парапоксвируса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Случаи заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных в России отсутствуют. Риски завоза вируса являются минимальными, а все противоэпидемические меры выполняются в полном объеме как на границе, так и внутри страны, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Max.

В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают мониторинг ситуации в зарубежных странах, оперативно оценивают эпидемиологические риски с помощью системы АИС «Периметр», а также осуществляют санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России.

Ранее два случая заражения лошадей парапоксвирусом были выявлены в Швеции, заболевание проявлялось кожными пузырьками и язвами на конечностях животных. Впервые этот вирус был зафиксирован у лошади в Финляндии в 2013 году, а в 2021–2022 годах были отмечены единичные случаи заражения у лошадей и людей, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь обычно протекает в легкой форме и сопровождается локальными кожными поражениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии завоза вируса Нипах в Россию. Также ведомство взяло на контроль вспышку вируса Марбург в Эфиопии после случаев заболевания на Украине.

При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России сохраняется угроза ввоза таких инфекций, как холера, лихорадки Зика и чикунгунья, несмотря на снижение числа завозных случаев малярии.