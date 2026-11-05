Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Половина призывников в Литве оказалась не годна к службе по здоровью
Минобороны: До 50% молодых людей в Литве не годны к службе по здоровью
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что около половины молодых людей призывного возраста не могут проходить срочную службу по состоянию здоровья.
«На последнем заседании государственного совета обороны под председательством президента Гитанаса Науседы прошла дискуссия о том, как быть с теми, когда мы перейдем на всеобщий призыв, кто не может нести строевую службу по здоровью, а таких у нас от 40% до 50%», – заявил Каунас, передает ТАСС.
Глава ведомства предложил задействовать таких военнообязанных в качестве «кибернетических призывников». По его словам, граждане с IT-навыками могут управлять беспилотниками или обеспечивать кибербезопасность.
Каунас подчеркнул, что армии нужны компетентные специалисты в сфере логистики и компьютерных систем, а не только солдаты в окопах.
В 2032 году Литва планирует перейти к всеобщему обязательному призыву на девятимесячную срочную службу. Согласно социологическим опросам, эту идею поддерживают 76% жителей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.
В сентябре глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о планах создать гражданский резерв на случай мобилизации.
В мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке к введению всеобщей воинской повинности на фоне изменения геополитической ситуации.