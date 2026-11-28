Сербский режиссер Кустурица назвал воук-повестку угрозой для человечества

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Величайшей угрозой является воук-повестка, для нее характерен нигилизм, потому что у нее нет своих идеалов и своих целей», – заявил Кустурица в интервью РИА «Новости». По его словам, из-за неравномерного распределения материальных благ все меньшее число людей получает все больше денег.

«Поэтому продвигающий такую повестку Запад размышляет только и исключительно о сокращении населения планеты, а воук-повестка – один из инструментов», – добавил режиссер.

Термин woke происходит из афроамериканского английского и обозначает чрезмерное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. Во вторник Кустурице исполнилось 72 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович заявил о создании политикой западных стран препятствий для равноправного диалога цивилизаций.

В августе сербский режиссер Эмир Кустурица назвал удаление своего блога на YouTube попыткой тоталитарного общества подавить инакомыслие.

Ранее Эмир Кустурица охарактеризовал противостояние на Украине как Священную войну за правду и православие.