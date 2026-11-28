На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Кустурица назвал воук-повестку инструментом Запада для сокращения населения
Сербский режиссер Кустурица назвал воук-повестку угрозой для человечества
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что воук-повестка является величайшей угрозой для человечества и инструментом Запада для сокращения населения.
«Величайшей угрозой является воук-повестка, для нее характерен нигилизм, потому что у нее нет своих идеалов и своих целей», – заявил Кустурица в интервью РИА «Новости». По его словам, из-за неравномерного распределения материальных благ все меньшее число людей получает все больше денег.
«Поэтому продвигающий такую повестку Запад размышляет только и исключительно о сокращении населения планеты, а воук-повестка – один из инструментов», – добавил режиссер.
Термин woke происходит из афроамериканского английского и обозначает чрезмерное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. Во вторник Кустурице исполнилось 72 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович заявил о создании политикой западных стран препятствий для равноправного диалога цивилизаций.
В августе сербский режиссер Эмир Кустурица назвал удаление своего блога на YouTube попыткой тоталитарного общества подавить инакомыслие.
Ранее Эмир Кустурица охарактеризовал противостояние на Украине как Священную войну за правду и православие.