При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Названы дата и место прощания с актером Бангисом Счастливым
Прощание с актером Бангисом Счастливым назначили на 28 ноября в Петербурге
Церемония прощания с актером и писателем Бангисом Счастливым состоится в субботу в Петербурге, сообщили в его семье.
Прощание пройдет 28 ноября в 12:00 в похоронном доме «Память бесконечна», передает РИА «Новости».
Бангис Счастливый скончался в понедельник на 63-м году жизни из-за онкологического заболевания желудка.
Актер родился 6 октября 1964 года. Позже он сменил имя на Амара Бангура II. Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Он также занимался музыкой и литературой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг актер и писатель Бангис Счастливый ушел из жизни.
В начале ноября стало известно о смерти актера Ивана Скицана в возрасте 39 лет.