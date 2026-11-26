Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Пятеро россиян набрали очки в матче «Юты» с «Миннесотой» в НХЛ
Пятеро россиян набрали очки в победном для «Юты» матче НХЛ с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта» обыграла «Миннесоту» со счетом 4:3, при этом пятеро российских хоккеистов отметились результативными действиями.
«Юта» на своем льду одержала победу над «Миннесотой» со счетом 4:3, передает ТАСС. В составе победителей шайбы забросили Лоусон Крауз, Логан Кули, россиянин Дмитрий Симашев и Дилан Гюнтер. У «Миннесоты» отличились Бобби Бринк и Блэйк Коулман, оформивший дубль.
По одной голевой передаче в составе «Юты» сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, а у «Миннесоты» ассистировали форварды Данила Юров и Яков Тренин. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог набрать очков, прервав результативную серию из 15 матчей. В настоящий момент Капризов занимает второе место в гонке бомбардиров с 49 очками, уступая канадцу Коннору Макдэвиду.
В других играх дня защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил единственную шайбу нью-йоркской команды в проигранном матче с «Баффало» (1:5). Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23 и помог команде на своем льду обыграть «Сент-Луис» по буллитам со счетом 3:2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новое достижение по набранным очкам в 15 матчах подряд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В воскресенье Капризов отметился двумя результативными передачами в проигранной встрече с «Ванкувером».
Ранее нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу в гостевом матче против «Калгари».