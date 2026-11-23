В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Кремль пообещал использовать все законные меры для защиты замороженных активов
Песков назвал незаконными удержание активов России и использование процентов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает заморозку своих активов незаконной и будет использовать все предусмотренные законом меры для отстаивания прав.
По словам Пескова, Россия считает блокировку резервов неправомерной и намерена отстаивать свои интересы всеми доступными способами, передает ТАСС.
«Никаких новых элементов в нашей позиции здесь не появилось. Наша позиция последовательная, мы считаем блокировку и удержание наших активов и использование процентной части незаконным», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что Москва будет применять абсолютно все меры, которые предусмотрены законом, для защиты своих прав.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД России сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных активов.
В прошлом месяце Песков заявил о намерении Москвы преследовать инициаторов конфискации замороженных российских активов.